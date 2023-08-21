Reinaugurado centro odontológico Comunitario en Valencia

La Alcaldía de Valencia reinauguró el Centro Odontológico Comunitario del sector El Trigal, ubicado en la parroquia San José del municipio.

El alcalde Julio Fuenmayor precisó que el espacio cuenta con consultorios dotados, modernas sillas y un servicio para prótesis dentales dedicado principalmente a los adultos mayores.

Detalló que el Plan Búho realizó en el lugar, trabajos de restauración de más de 400 metros cuadrados de techos, paredes, piso, recuperación de cúpula de bicarbonato, reparación de la acometida eléctrica, sistema hidroneumático y luminarias led internas y externas.

“Estamos muy felices porque estamos reinaugurando esta clínica odontológica comunitaria, en la cual, por primera vez vamos a tener nueve sillas odontológicas, en el que vamos a atender a la población de la parroquia San José”, expresó.

En centro odontológico funciona laboratorio de prótesis

Fuenmayor destacó que en el centro odontológico se creó el primer laboratorio de prótesis dentales del municipio.

Comentó que la acción se encuentra enfocada en garantizar la salud bucal y la atención integral a todos los valencianos.

“Gracias a un solo Gobierno, con nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, la extraordinaria metodología del 1×10 del Buen Gobierno, los equipos de comunidad, UBCh, calle, los líderes comunitarios, el gobernador Lacava y los consejos comunales, materializamos este importante logro para el beneficio del pueblo”, apuntó.

El alcalde aseguró que en el centro odontológico también se brindará el servicio de medicina general, totalmente gratuito, gracias a los convenios establecidos con la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo (UC), de la Universidad José Antonio Páez (UJAP), la Universidad Rómulo Gallegos, la Misión Sonrisa, Barrio Adentro Salud y el Colegio de Odontólogos de Venezuela, además de un conjunto de organizaciones.

Supervisan trabajos de iluminación

El alcalde Fuenmayor supervisó los trabajos de iluminación desde la avenida San José de Tarbes hasta el distribuidor El Trigal de la parroquia San José, zona norte de Valencia.

Detalló que en la arteria vial se han instalado luminarias Led de 250w con Fotoceldas Individuales, transformadores de 100 KVA, postes tubulares, brazos dobles y sencillos con abrazaderas.

Señaló que además, las cuadrillas del Plan Búho instalaron un transformador de 100 KVA, arvidal y reflectores led.

“Nos encontramos en la avenida San José de Tarbes, en nuestra querida parroquia San José, supervisando los trabajos de iluminación de esta importante avenida que se comunica con el distribuidor El Trigal totalmente iluminada, sin duda un gran esfuerzo del Plan Búho con los vecinos organizados, los diversos líderes vecinales de la parroquia, que hemos trabajado en conjunto para la recuperación de la iluminación en nuestra parroquia San José”, expresó.