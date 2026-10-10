Reinauguran cancha de usos múltiples en Puerto Cabello

La Gobernación de Carabobo reinauguró la emblemática cancha de usos múltiples de la urbanización Cumboto Norte del municipio Puerto Cabello, como parte del plan de masificación deportiva y recuperación de espacios públicos en la entidad.

El gobernador Rafael Lacava informó que la recuperación del espacio, con más de 20 años de historia, consolida las obras orientadas a la juventud, la masificación deportiva y el sano esparcimiento comunitario.

Detalló que las obras incluyeron el acondicionamiento general de la infraestructura, el tratamiento del piso mediante recubrimiento con pintura transicapa, antirresbalante y de nivelación, además de la aplicación de pintura especial en la losa deportiva.

Acondicionamiento y áreas deportivas

Señaló que en las paredes se aplicó un fondo contra la humedad y se realizaron trabajos de pintura tipo arte y revestimiento con pintura tipo caucho en tonos azul, blanco y naranja. Asimismo, en las estructuras metálicas y cerramientos se aplicó pintura de esmalte en barandas, rejas y postes de iluminación, sumado a la reparación completa de la malla de red de protección y el acondicionamiento de las arquerías.

Entre tanto, en el área destinada al fútbol se ejecutó el mantenimiento preventivo de la grama artificial, garantizando una superficie óptima para la práctica deportiva de los niños y jóvenes del sector.

«Estos esfuerzos que estamos haciendo por la recuperación de espacios deportivos en todo el estado: Puerto Cabello, Guacara, Los Guayos, Naguanagua, Valencia, en el eje oriental, en todos lados está la mano de nuestra gestión», enfatizó el mandatario regional.