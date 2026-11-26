El 68° Salón Arturo Michelena abrió sus puertas con la exhibición de 363 piezas artísticas provenientes de todo el país.

Desde el Museo de la Cultura de Valencia, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López Rodríguez, destacó que el espacio celebra la venezolanidad y la creatividad de cada artista del territorio nacional, muchos de ellos mostrando su talento por primera vez.

Aseveró que «en tiempos de ataques los venezolanos responden con arte, pintura y creación».

«Se trata de una fortaleza enorme, lo decíamos anteriormente, que muestra cómo nuestra diversidad como pueblo se muestra en la plástica, en la pintura, en los colores, distintas temáticas, y que un museo esté abierto en este momento es un gran logro. Significa que es un país saludable, que estamos en pleno renacimiento y que nosotros estamos construyendo espacios para la paz, para la convivencia”, comentó.

Por su parte, el gobernador Rafael Lacava afirmó que de mil treinta obras que fueron analizadas por el jurado calificador en casi todo el territorio nacional, se escogieron 363 para ser expuestas en el lugar.

“Este trabajo no se puede hacer sin el apoyo del Gobierno Nacional que ha apostado a la cultura, como dije, al arte y ha generado grandes logros para los artistas, para los cultores. Esto es uno de ellos. Este espacio es un gran logro para los artistas, que son los verdaderos protagonistas de todo lo que vemos hoy», señaló.

El Salón Arturo Michelena muestra obras en formatos de fotografía, escultura, pintura, audiovisual, composición, digital, mosaico y textil.

Los visitantes podrán disfrutar de miércoles a domingo, de 3:00 pm a 8:00 pm, de las exposiciones en las salas roja, verde, azul, amarilla, así como en los pasillos, rampa y el lobby del Museo de la Cultura.

Además, podrán observar en sala inmersiva cómo la inteligencia artificial coloca en movimiento a 13 grandes obras como La Creación de Adán de Miguel Ángel y la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, entre otras.