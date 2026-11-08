Tarek William Saab resaltó éxito del Concierto «Venezuela Esperanza que Renace» en Carabobo

En las instalaciones del Museo de Arte de Valencia se llevó a cabo este sábado el Concierto «Venezuela Esperanza que Renace», una iniciativa cultural que fusiona la tradición ancestral venezolana con el talento del Sistema Nacional de Orquestas, en el marco de las actividades impulsadas por la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

La jornada musical contó con las destacadas presentaciones de los Semilleros de los Tambores de San Millán y la Orquesta Regional Alma Llanera de Carabobo, ofreciendo al público carabobeño un espectáculo emotivo que conectó las raíces populares con la música orquestal en el inicio de la temporada navideña.

El evento fue liderado por el poeta Tarek William Saab, al frente del equipo promotor nacional de la Gran Misión los cuales estuvieron en el acto procedentes de Caracas, acompañados por la Primera Dama de Carabobo Nancy de La Cava, la Autoridad Única de Cultura de la entidad y autoridades regionales.

Durante sus declaraciones, el Jefe de la GMVV resaltó la trascendencia de esta actividad, la cual da cumplimiento a una instrucción dictada por la presidenta de la República, Dra. Delcy Rodríguez para brindarle homenaje a las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 24 de junio.

Tarek William Saab explicó que esta gira prioriza las regiones y poblaciones afectadas por el evento sísmico del 24 de junio, constituyendo una ruta de fe, identidad y reencuentro popular a través del arte y las tradiciones.

Positivo balance

«Comenzamos el 24 de octubre en La Guaira, luego estuvimos el 31 de octubre en Los Teques, estado Miranda. Ahora estamos el 7 de noviembre acá en Valencia, Carabobo, cumpliendo esa ruta de esperanza, de fe, porque la cultura une siempre a nuestro pueblo, el arte, y la música resalta identidad nacional.»

Asimismo, Saab subrayó el impacto positivo e inédito de integrar las manifestaciones tradicionales con el formato orquestal durante la temporada navideña: «Combinar la tradición ancestral venezolana que podemos verla en la Gran Misión Viva Venezuela mi patria querida, con el sistema nacional de orquestas en el mismo acto… es un momento muy emotivo, diferente, y hemos logrado el objetivo trazado.»

Por su parte, la Primera Dama del estado Carabobo, Nancy de Lacava, expresó la satisfacción del pueblo carabobeño al recibir al equipo promotor nacional y acompañar esta iniciativa de sanación espiritual y cultural para el país: «La música es parte del encuentro, de esa unión que tenemos todos los venezolanos. A través de la música estamos sanando heridas y haciendo ver de qué somos capaces los venezolanos.»

Como hito principal de este despliegue cultural, se anunció la realización de una gran presentación el 27 de noviembre en el Teatro Teresa Carreño de la ciudad de Caracas, la cual rendirá un homenaje nacional al maestro Simón Díaz.