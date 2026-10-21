Alicia Machado: «Sigo siendo una soltera empedernida»

Alicia Machado confesó que, aunque su vida sentimental es muy sencilla, sí tuvo una conexión romántica con uno de sus compañeros del reality ‘Juego de villanos’. El proyecto televisivo marca su regreso a la telerrealidad, un formato al que había jurado no volver.

«Yo sigo siendo una soltera empedernida, soy una viajera del mundo, soy una comprometida con mis cosas, con mi carrera, con mi trabajo, con lo que hago. Sí, tuve una química con un compañero que se llama Álex Ghita, guapísimo, precioso, hermoso, de 34 años. Uno en la vida se la pasa bien y se entretiene. Yo siempre tengo quien me quiera, eso es importante, y él es muy lindo y me quiere mucho y yo lo quiero a él también. Mi vida sentimental es bastante sencilla», reveló en una entrevista a la revista People en Español.

Con relación a su regreso a la telerrealidad tras haber anunciado en 2025 que no volvería al género, Machado achacó su retorno al poder de convencimiento de la cadena Telemundo y a sentirse segura en el programa.

Una combinación de muchas cosas

«Una de las cosas que tiene ‘Juego de villanos’ es que es una combinación de muchas cosas: tiene un poquito de Top Chef VIP’, tiene un poquito de ‘La casa de los famosos’, tiene un poquito de ‘Exatlón’, tiene un poquito de todo tipo de juegos… Como saben, soy actriz y los personajes de villanos casi siempre son mucho más libres; libres de decir, de hacer y de no tener filtro en sus pensamientos. Yo me siento muy segura con Telemundo haciendo realities, porque trabajamos con las mejores casas productoras, y eso me da la confianza de estar en este ‘Juego de villanos'», dijo a People en Español.

Con relación al hecho de que algunos de sus compañeros del reality, como Aleska Génesis y Yina Calderón, se han dejado ver como sus enemigas, señaló: «No me preocupa porque siempre los he tenido. Ahora me lo disfruto porque los tengo de frente y entonces los tengo cara a cara y los puedo enfrentar y los puedo atormentar su vida. Pero enemigos porque ellos quieren ser mis enemigos, yo simplemente hago lo que tengo que hacer y si ellas no me quieren respetar pues van a tener que aprender a hacerlo».

Desde el pasado 20 de octubre

El reality show ‘Juego de villanos’ debutó el pasado 20 de octubre de 2026 en la pantalla de Telemundo, que también lo transmite en su señal internacional. Esta es la primera adaptación en español de ‘House of Villains’, el exitoso formato de NBCUniversal y Peacock.

Bajo la conducción del presentador mexicano Facundo, el show reúne bajo un mismo techo a 18 de las «celebridades más polémicas y temperamentales del entretenimiento latinoamericano». Sergio Mayer, Salvador Zerboni, Alex Caniggia, Luca Onestini y Lis Vega, entre otros, también participan en la propuesta.