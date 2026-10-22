A pesar de todas las controversias que rodean actualmente al Miss Universo, Clara Vegas Goetz se mantiene enfocada en su preparación. Y justamente, con miras a este certamen de belleza, Miss Universe Venezuela 2025 añadió un nuevo capítulo al proyecto de impacto social que defenderá en la competencia.

La reina de belleza visitó las instalaciones de Asodeco como parte de su proyecto de impacto social Clara Voluntad, «reafirmando su compromiso con la inclusión, la empatía y el desarrollo integral de las personas con discapacidad», como destacó en sus redes sociales la Organización Miss Venezuela.

«Ser Miss Venezuela va mucho más allá de una corona; se trata de usar nuestra voz para impulsar proyectos que realmente transforman, y en esta oportunidad vine a Asodeco, una organización sin fines de lucro fundada en 1985 en Caracas, dedicada a la educación, formación e inserción laboral de jóvenes y adultos con discapacidad», expresa en video la hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.

Escuchar y aprender

«Tienen el objetivo de potenciar la economía, la independencia y el trabajo productivo de estas personas, fomentando su inclusión en el entorno empresarial y social», señaló seguidamente en el clip.

Y agregó: «Vine a Asodeco con un fin específico: escuchar y aprender que todos los jóvenes y adultos con discapacidad tienen un potencial brillante listo para ser descubierto».

En el video se puede ver a Clara Vegas compartiendo con diferentes personas en la institución, así como hablando y entrevistando a los responsables del proyecto, como Valentina Blanco, directora ejecutiva de Asodeco.

Visibilizar, potenciar y apoyar

Cabe destacar que el proyecto de impacto social Clara Voluntad, que tiene como eslogan “Inspiración para servir, esperanza para brillar”, tiene como propósito principal visibilizar, potenciar y apoyar el trabajo de diversas fundaciones, organizaciones no gubernamentales y centros comunitarios en Venezuela que atienden a los sectores más vulnerables del país.

En el Miss Universo, la ganadora del mejor proyecto social (actualmente denominado ‘Voice for Change’ o premio al impacto social) recibe un reconocimiento especial y un aporte económico para impulsar su iniciativa.

Históricamente, se han otorgado montos específicos como 10.000 dólares para el desarrollo y continuidad directa del proyecto. Hasta la fecha, ninguna venezolana ha ganado este desafío.

La gala final de Miss Universo 2026 se celebrará el martes 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico. La mexicana Fátima Bosch es la actual reina del certamen internacional.