Clara Vegas: Estoy 100% comprometida con mi país

Lejos de la joven de personalidad explosiva que sorprendió al país al coronarse Miss Venezuela 2025, la Clara Vegas de hoy luce comedida, centrada y plenamente consciente de su rol. Pero que su serenidad no engañe: la reina venezolana conserva intacta su chispa natural, esa que, enriquecida por un año de preparación integral, la perfila como una de las grandes rivales a vencer en el Miss Universo. La tarde de ayer martes, la carismática joven ofreció una rueda de prensa previo a su viaje a Puerto Rico, sede oficial 2026 del certamen grand slam.

Las actividades oficiales de la concentración arrancan el próximo 8 de noviembre, para culminar con la esperada gala final el 24 de noviembre, fecha en la que el país entero vibrará con la posibilidad de alzar la octava corona universal, una presea largamente ansiada.

Encuentro con la prensa

Durante la rueda de prensa ofrecida la tarde de este 3 de noviembre, se pudo ver a una reina mucho más centrada y formal, un cambio de actitud que logró afianzar este año de la mano del instructor de oratoria Carlos Galíndez y del experto en lenguaje corporal Víctor Canelo. Sin embargo, al hablar de su inconfundible estilo, Clara dejó claro que la autenticidad no se negocia: «Debo admitir que en un principio me costó un poquito encontrar el balance entre mi autenticidad y los protocolos que también debo seguir estando en una posición como reina de Venezuela… Pero este año me ha dado las herramientas necesarias para poder seguir siendo yo al máximo con la serenidad y la responsabilidad que conlleva esta posición».

Haciendo honor a su autenticidad, Clara también habló sobre el reto de canalizar su energía sin perder su esencia frente a los estrictos protocolos de la organización. «Como soy un alma libre, por decirlo de alguna manera, como soy auténtica, espontánea, las personas, a lo mejor, en un principio no confiaban que yo me tomaría esta posición en serio. Les aseguro y espero que hayan visto, no solo por mis palabras, sino por mis acciones, que estoy 100% comprometida con mi país», aseguró al respecto.

Legado familiar

La frescura de la representante nacional salió a relucir cuando se le consultó sobre qué elemento secreto la diferenciará ante el jurado internacional. Con una sonrisa pícara y entre risas de los presentes, confesó que su pasado artístico podría jugarle un papel clave.

«Creo que esto no es un secreto, pero yo crecí haciendo teatro musical y a mí me gusta cantar, aunque ahorita lo hago divirtiéndome… De hecho, el otro día en el carro estaba pensando: ¿Y si canto en mi despedida?.. ¿Se imaginan que en la pregunta final me ponga a cantar? (risas)», dijo la beldad de grandes ojos verdes.

Asimismo, la reina de belleza recordó con orgullo el legado de su madre, Andreína Goetz (quien fue Miss Venezuela en 1990), revelando un especial amuleto que llevará en su equipaje. «El otro día mi mamá estaba buscando ahí en su baúl de recuerdos y encontró un rehearsal pass de ensayo del Miss Universo 1990 […] y por supuesto que me voy a llevar ese pase de mi madre porque mi mamá ha sido mi mayor apoyo en este camino», compartió.

De igual modo, aseguró que su madre la ha acompañado durante este camino sin imposiciones. Lejos de apelar a su experiencia en la materia y de revivir sus propios pasos por la contienda internacional, Andreína Goetz aupó la autenticidad de Miss Venezuela Universe 2025 y la invitó a vivir su propia aventura, solo siendo una guía y brindando su sabio consejo: «lleva curitas, las vas a necesitar para soportar los tacones».

Verdadera fortaleza

Clara Vegas admitió, además, que el mayor reto que enfrentó fue pulir su oratoria en español, pues vivió durante varios años en Londres. Dijo, al respecto, que pensaba y se expresaba en inglés, por lo que perfeccionar la comunicación en su lengua materna requirió gran disciplina y clases de oratoria y expresión corporal con profesionales en esas áreas.

Más allá de la pasarela y el glamour, aprovechó el espacio para destacar la verdadera fortaleza que llevará como estandarte ante más de 120 candidatas. Como buena venezolana, dijo, hará gala de la empatía y el espíritu solidario del venezolano, especialmente tras los duros momentos vividos recientemente en el país.

«Tras el doble terremoto del 24 de junio, creo que todos fuimos testigos de que el venezolano se distingue por su solidaridad y por su bondad. Y esa precisamente es la bandera que me acompaña en cada paso de este camino, que me acompañará en Puerto Rico», expresó finalmente.

Las actividades oficiales del Miss Universo 2026 iniciarán el 8 de noviembre. Por lo pronto, la venezolana afina los detalles de su partida.