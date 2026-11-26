La venezolana Clara Vegas usó sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores, tras resultar ser la segunda finalista del Miss Universo 2026. En una historia que colgó en su cuenta en Instagram, la joven de 24 años de edad dijo haber regresado tras la celebración del certamen de belleza, donde resultó ganadora la boricua Jennifer Barreto.

«We back. We’re back (regresamos, estamos de vuelta)», expresó de entrada la caraqueña, quien estaba acompañada por una de sus hermanas. «Esta tarde les hago un video hablándoles bien sobre toda la experiencia, dándoles las gracias a todas las personas que me acompañaron y me ayudaron en este camino», prometió.

Y siguió: «I’m proud of us, Venezuela (estoy muy orgullosa de nosotros). No logramos la octava, pero ayer sentimos una ‘inspiranza’, un anhelo, una fuerza, una alegría que vale mucho más que que cualquier corona».

La rubia de 1,85 de estatura era la gran favorita para alzarse con el título de belleza internacional y sus respuestas en ambas rondas de preguntas hicieron que millones de fanáticos la dieran como ganadora de la 75.° edición del certamen grand slam. No obstante, expertos afirman que la elección del vestido con el que se paseó en el escenario durante el desfile en traje de gala le arrebató la corona; en contraste, las respuestas que dio Jennifer Barreto fueron tachadas de flojas y hasta desacertadas.

De reina a reina

La venezolana Dayana Mendoza, Miss Universo 2008, le envió un mensaje a su paisana tras su paso por el concurso de belleza. Vía redes sociales, la ex reina de belleza manifestó el orgullo que siente por el desempeño de Vegas.

«Felicitaciones, Clara. ¡Hiciste un trabajo espectacular! Anoche Venezuela brilló y todos los venezolanos estamos agradecidos por eso», expresó Dayana.

«¡Prepárate para todo lo GRANDE que estás por vivir, dale la Gloria a Dios por guardarte! Y permítete que Él te guíe en todo lo que estarán por presentarte. Sus planes para ti son mejores (…)», añadió.

Clara Vegas compartió el mensaje en la sección de historias de Instagram a modo de agradecimiento.