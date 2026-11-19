Sigue la fiebre por la compra de las entradas para los espectáculos que ofrecerá la cantante Shakira en enero de 2027. Tras conocerse que se abriría la taquilla física en el Estadio Monumental Simón Bolívar ayer, cientos de personas hicieron cola desde el mediodía del miércoles 18 para asegurar su lugar en las taquillas que tenían previsto abrir desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

A las 8 pm, los compradores se contaban en miles. No obstante, al amanecer del jueves el número de personas que se formaban para poder adquirir sus boletos físicos se multiplicó. Lo mismo ocurrió en el Ccct, donde seguidores de la artista se formaron para adquirir los boletos para el show.

Usuarios reportaron que el proceso de venta era lento y que después de las 3:00 de la tarde no habían logrado adquirir los tickets pese a pernoctar a las afueras del Monumental. En las redes sociales se reportaban desde quejas hasta memes por los inconvenientes.

Shakira se reencontrará con los venezolanos el 16 y 17 de enero, en el marco de ‘Las mujeres ya no lloran Tour’, una gira que se extenderá en 2027 por varios países de Latinoamérica.

En memes

La creatividad de los usuarios de las redes sociales no se hizo esperar. Vía X (antes Twitter), los interesados en adquirir los boletos que aún no han tenido suerte se expresaron entre la frustración y el humor.

A continuación dejamos algunos de los mejores memes:

Cuando aceptas que ya no tienes chance de comprar tu entrada accesible al concierto de Shakira. pic.twitter.com/l7i5NNjJFr — CON𝕏ΛLE LUIS (@Conchaleluis) November 19, 2026

Han podido entrar a la pagina de mitickera? Para la compra de entradas de Shakira pic.twitter.com/BppIlOYlTt — Ramón Quintero (@Algimirosoy) November 19, 2026

Yo abriendo todos los enlaces habidos y por haber, para comprar entradas del

Concierto de @shakira en 🇻🇪… 😰😰😰😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/1jt3unZuNk — Cori Petrosino (@CoriPetrosino70) November 18, 2026

Yo abriendo todos los enlaces habidos y por haber, para comprar entradas del

Concierto de @shakira en 🇻🇪… 😰😰😰😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/1jt3unZuNk — Cori Petrosino (@CoriPetrosino70) November 18, 2026