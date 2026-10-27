El tráiler de ‘Dune: Parte tres’ revela que Paul Atreides es el villano

El tráiler de ‘Dune: Parte tres’ ya está disponible, dejando al descubierto escenas de la historia de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, quien deberá enfrentar las consecuencias de su llegada al poder tras los sucesos de la segunda entrega. El esperado largometraje dirigido por Denis Villeneuve que promete transformar drásticamente la visión sobre la dinastía Atreides, con un Paul completamente diferente.

Basada en ‘Dune: Messiah’, la novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert, la historia retoma los acontecimientos dos décadas después del desenlace visto en la entrega de 2024, mostrando el impacto de la guerra santa desencadenada en el Imperio por Paul Atreides.

A tan solo unas semanas de su desembarco en las salas de cine, Warner Bros. presentó el tráiler oficial definitivo. En este nuevo adelanto se observa a un Paul Atreides consumido por el peso de sus visiones del futuro, transformado en una figura implacable cuyo liderazgo sebró devastación en la galaxia.

A diferencia del enfoque heroico tradicional, esta entrega explora las consecuencias directas de su ascenso al trono imperial. Durante sus casi 20 años de mandato como Muad’Dib, Paul acumula una abrumadora lista de detractores y antiguos aliados que buscan poner fin a su régimen, incluida su antigua amante, Chani (Zendaya).

A pesar de su numeración, el cineasta Denis Villeneuve dejó claro a la revista Empire que la cinta funciona como un «sofisticado epílogo» para el díptico conformado por las dos primeras películas.

Por su parte, Timothée Chalamet reafirmó esta visión al destacar que el filme cuenta con una identidad narrativa autónoma, manteniéndose fiel a la premisa original de Herbert, quien concibió la segunda obra literaria como una deconstrucción del mito del héroe salvador.

Sinopsis oficial y fecha de estreno en cines

Tal como asoma la sinopsis oficial, la trama ubica a un Paul Atreides atormentado por conspiraciones internas, visiones sobre el colapso del Imperio y la reaparición de su amor perdido.

La sinopsis oficial adelanta que «‘Dune: Parte Tres’ se sitúa casi dos décadas después de que Paul Atreides tomara el control del Imperio. Convertido en un emperador despiadado, Paul debe afrontar las consecuencias de su reinado: antiguos aliados regresan, nuevas y aterradoras amenazas surgen y la traición acecha en cada sombra. Atormentado por visiones del colapso del Imperio y la reaparición de su amor perdido, Paul se ve envuelto en una vasta conspiración, con Chani en el centro del misterio que se va desvelando. Mientras la rebelión se gesta y los enemigos se acercan, Paul debe enfrentarse al verdadero precio del poder y al destino de sus seres queridos».

El estreno global de ‘Dune: Parte tres’ está programado para el próximo 18 de diciembre en la cartelera cinematográfica.