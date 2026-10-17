El Teletón devuelve la solidaridad a la pantalla chica

La industria de la televisión venezolana insiste en recuperar el atractivo que tuvo décadas atrás, cuando representaba la primera fuente de entretenimiento de las familias, por ser la más económica y la que requería menos logística. Bastaba con prender el artefacto y darle al control remoto, en bermudas y desde el sofá.

Así, el público nacional disfrutó de su propia constelación de actores, animadores, humoristas, narradores, periodistas y comentaristas a quienes sentía como de la familia, por ser visitantes habituales en sus hogares.

Entre telenovelas, series, magazines, maratónicos y noticieros, era frecuente que apareciera un programa de carácter benéfico. En algunos casos, dependiendo de la causa, lograba hermanar a todas las televisoras.

Fueron favorecidos el Dividendo Voluntario para la Comunidad, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, los hospitales Ortopédico Infantil y San Juan de Dios e incluso el Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, TV y Afines que lograba encadenar, una vez al año, para la recaudación de fondos.

Por ello resulta trascendente que Venevisión, después de un período de hibernación, haya decidido rescatar la figura del Teletón. Además, lo hace por una causa más que loable: reunir recursos destinados a víctimas y afectados, por el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, el cual produjo estragos, especialmente, en La Guaira.

Animadores de élite

La actividad pautada para el 17 de octubre se ha convertido en un proyecto superambicioso. La televisora nacional cuenta con el apoyo de Televisa y Univisión que, desde Ciudad de México y Miami, abrirán sus estudios al talento criollo y artistas internacionales, para apoyar la transmisión. Entre los nombres confirmados se encuentran: Chiquinquirá Delgado, Marjorie de Sousa, Raúl González y Marie Claire Harp.

En la casa matriz, llevarán la batuta, desde las nueve de la mañana hasta las 12 de la medianoche: Maite Delgado, Daniel Sarcos, Nelson Bustamante y Viviana Gibelli, verdaderas estrellas de la animación venezolana.

Junto a ellos, estarán comunicadores de la talla de Mariela Celis, Ana María Simon, Alejandra Otero, Mariángel Ruiz, Shirley Varnagy, Luis Olavarrieta, Eduardo Rodríguez, Román Lozinsky, Endrina Yépez y La Vero Gómez, además de quienes conducen los programas que están en la pantalla del canal de La Colina.

El dinero recaudado será canalizado a través de Fe y Alegría, para la reconstrucción educativa; fundaciones Hospital Ortopédico Infantil y Juan Pablo Dos Santos, para la atención a los amputados; y Cáritas de Venezuela, para la ayuda humanitaria.

Al son

El Circuito Unión Radio, Globovisión, TVE y YouTube, además de las plataformas del Grupo Cisneros, se unieron a la iniciativa del Teletón que, en la parte musical, cuenta con un cartel encabezado por Oscar D’León, Yuri, Emmanuel, Frank Quintero, Lenny Tavarez, Magic Juan, Yorghaki, Kiara, Carlos Baute, la orquesta Simón Díaz de El Sistema y el Circo Los Valentinos.

A lo largo de las 15 horas de transmisión habrá cabida para cantantes de diferentes generaciones. La última experiencia de este tipo se registró en 2006, cuando el llamado Telecorazón, en su cuarta edición consecutiva, realizada en el Fórum de Valencia, recaudó más de nueve millardos de bolívares.