Elluz y Judith se reencontraron en ‘Cumbres borrascosas’

La elección de Venezuela 1976 ha sido una de las más escandalosas, en los 74 años de historia del concurso.

La renuncia de Elluz Peraza a 36 horas de haber sido coronada, después de contraer matrimonio; el traspaso del título a Judith Castillo, el descontento de la organización y su falta de apoyo a la nueva reina, la intermediación del Presidente de la República para que pudiera viajar a Hong Kong y la posterior figuración como primera finalista en Miss Universo hicieron correr ríos de tinta.

Todo sucedió con gran frenetismo entre mayo y julio. La repercusión de los acontecimientos, a través de los medios de comunicación, tuvo como consecuencia que los nombres de Elluz y Judith se hicieran harto populares.

Y los ejecutivos del canal de La Colina buscaron y encontraron la forma de sacarle provecho, con miras a lograr que el rating los favoreciera, gracias al reencuentro en pantalla de las dos jovencitas de 18 años.

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El triángulo

La gerencia de dramáticos había decidido sacar adelante una nueva versión televisada del clásico de la literatura Cumbres borrascosas, la obra más aplaudida de la autora inglesa Emily Brontë, a la cual le apostaron fuerte, asignándole la adaptación a Delia Fiallo, quien ya había probado, con elevados índices de audiencia, su talento para atrapar televidentes.

El siguiente paso fue encomendar el personaje principal masculino a José Bardina, la estrella del canal que había saboreado un éxito tras otro, de la mano de la misma escritora, haciendo pareja con Marina Baura, Lupita Ferrer y Rebeca González.

Para completar la dupla protagónica, los productores escogieron a Elluz Peraza, quien ya había hecho algunas cositas como animadora en VTV y había debutado como actriz en Balumba, junto a Bardina y a Marianella Salazar, en una de las pocas incursiones de la periodista, en el campo del histrionismo.

El tercer vértice del triángulo amoroso lo asumió Judith Castillo. En este caso, Venevisión hizo valer el contrato que la chica había firmado con el canal como reina de belleza. Vale comentar que, al cabo de unos meses, la joven introdujo una demanda al sentir que el sueldo percibido (mil bolívares de la época) no se correspondía con la cantidad de compromisos que debía cumplir. Logró reducir los tres años del acuerdo.

El elenco quedó constituido por América Alonso, Caridad Canelón, Eduardo Serrano, Eva Blanco, Haydée Balza, Henry Galué, Humberto García, Ivonne Attas, Judith Castillo, Martín Lantigua, Mary Soliani y Raúl Xiqués, todos dirigidos por Grazio D’Angelo, en las grabaciones realizadas en La Colonia Tovar.

Una vez escogido el tema Beyondt the Forest de Max Steiner, Cumbres borrascosas fue estrenada el 8 de noviembre de 1976, a las nueve de la noche. Duró 48 capítulos.

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Dos

Desde el Miss Venezuela 1976, las historias de Elluz Peraza y Judith Castillo están entrelazadas. Ambas decidieron compartir sus experiencias en el concurso, 50 años después, con sendos libros publicados en 2026.

La celebración alcanza el estreno de Cumbres borrascosas que marcó el destino de las dos. Elluz logró consolidarse como protagonista rating y luego como primera actriz, mientras Judith optó por otros caminos.

Si bien aceptó otros personajes en producciones de VTV, se mudó a RCTV, donde hizo carrera como animadora y consultora jurídica, especializada en propiedad intelectual. Después de la demanda, más nunca trabajó en VV.