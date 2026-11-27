El emblemático Poliedro de Caracas abrirá sus puertas para albergar la Freestyle World Cup 2026 (FMS World Cup), el primer mundial de improvisación por equipos nacionales. El público criollo podrá presenciar por primera vez en suelo local el debut oficial de su selección nacional.

El plato fuerte de esta cita será la reunión en casa del denominado Tridente Venezolano, una alineación que junta a tres de los pesos pesados más temidos del circuito hispanohablante. Tras años conquistando escenarios internacionales en Perú, Chile, Colombia, México y España, estos referentes unen sus rimas bajo la misma bandera para defender su localía y hacer valer su condición de favoritos.

Ellos darán la cara por Venezuela

La escuadra nacional está liderada por Letra, considerado el máximo referente del freestyle en el Caribe, quien aterriza en la capital avalado por su título de campeón invicto de FMS Caribe, campeón de Red Bull Venezuela, bicampeón de BDM y subcampeón mundial de God Level 2 vs 2. Junto a él estará Lancer Lirical, todo un emblema de «La Vinotinto del Freestyle», dueño de un palmarés envidiable que incluye el bicampeonato de Red Bull Batalla, coronas en Red Bull Venezuela y Red Bull Sudamérica, el título internacional Puerto en Versos y el subcampeonato mundial de God Level 2 vs 2 en España, además del récord de haber sido el primer extranjero en ascender a una liga FMS. Completa esta fórmula explosiva Chang, pieza fundamental del equipo y figura indiscutible en Latinoamérica tras alzarse como campeón de FMS Colombia, Red Bull Venezuela, Red Bull Sudamérica y Shaolin México.

Como guiño especial a la identidad deportiva del país, a principios de diciembre se revelará la indumentaria oficial del combinado criollo, cuyo diseño está inspirado en una camiseta tradicional de béisbol. Sobre la relevancia de este evento para la escena local, Mauricio Gómez, CEO de Habeatat, destacó que Venezuela lleva años exportando improvisadores de primer nivel que llenan arenas en toda la región, por lo que traer una fecha oficial de la Copa del Mundo a Caracas permite que la fanaticada respalde por primera vez a su selección en casa y consolida una vitrina profesional para el talento emergente de la liga nacional.

Un espectáculo de talla mundial en la cúpula capitalina

Considerada la competencia de improvisación más relevante del planeta, la Freestyle World Cup 2026 reúne a 24 países y 72 improvisadores (MCs) en una exigente ruta clasificatoria internacional que tendrá su gran final en la Arena Ciudad de México. Para el encuentro en el Poliedro de Caracas, los organizadores proyectan un lleno total de 10.000 asistentes presenciales y un alcance estimado de 500.000 visualizaciones a través de la transmisión local vía streaming.

El evento cuenta con el respaldo masivo del ecosistema de Urban Roosters, la comunidad de cultura urbana más grande del mundo con más de 33,5 millones de seguidores. Los fanáticos que deseen asegurar su lugar en esta fiesta de la rima podrán adquirir sus entradas y consultar los detalles de la transmisión próximamente a través del portal maketicket.online y mediante la cuenta oficial de Instagram @ligafreestylevenezuela.