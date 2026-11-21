Con 24 años de edad y una estatura de 1.72, la bella odontóloga Delia Santander se coronó como Miss Venezuela International y partirá a Japón en 2027, para representar al tricolor nacional. Junto a Sofía Pascuzzo y Emiliana Carvallo, Miss Venezuela Mundo y Miss Venezuela Supranational, respectivamente, cumplió con su primer compromiso como reina de belleza al ofrecer una rueda de prensa en la Quinta Miss Venezuela en horas de la tarde de ayer.

Las tres jóvenes aparecieron en lo alto de las emblemáticas escaleras de la sede de la organización de belleza para hacer alardes de sus dotes para las pasarelas. Una a una bajó para dejarse fotografiar por los reporteros gráficos.

“Hay algo maravilloso que me he dado cuenta que tienen en común una actriz, una comunicadora social, una influencer y una reina de belleza, es la capacidad de conectar con las personas, de conectar con la gente”, expresó Emiliana Carvallo, comunicadora social, actriz, modelo y creadora de contenido de 29 años de edad, quien próximamente viajará a Polonia para participar en el Miss Supranational, certamen Grand Slam

“Mi mayor reto creo que es superarme a mí misma todos los días y es algo que realmente me apasiona”, dijo Sofía Pascuzzo, de 25 años, estudiante de medicina y el batacazo de la gala. Mencionó que atiende pacientes de la mano de otros profesionales de la medicina.