Todo listo para el concierto de La Mosca y Alkilados en Caracas

Todo está servido en Caracas para que este sábado 31 de octubre la Concha Acústica de Bello Monte abra sus puertas a una velada cargada de ritmo, buena vibra y un solidario reencuentro musical que promete poner a cantar a fanáticos a todo pulmón. La Mosca, Alkilados y James Lakay se alistan para presentarse en la capital, como parte del espectáculo «Caracas en ritmo».

Como se anunció meses atrás, la cita original pautada para el 25 de julio tuvo que ponerse en pausa tras los dos fuertes terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. La producción del evento tomó la decisión de reprogramar el espectáculo para reajustar cada detalle y regalar hoy una experiencia segura para el público, los artistas y el equipo de trabajo.

Un cartel de lujo con sello internacional y talento de la casa

La tarima del recinto caraqueño vibrará con una mezcla explosiva de géneros concebida para no dejar a nadie sentado. Desde Argentina, la legendaria banda La Mosca llega con sus eternos himnos de ska y pop festivo para armar una auténtica fiesta de recuerdos. Por su parte, la agrupación colombiana Alkilados traerá su inconfundible sonido caribeño y urbano con esos temas pegajosos que se popularizaron. Finalmente, representando el talento local, el venezolano James Lakay pondrá la cuota justa de energía para encender los motores del escenario desde el primer minuto.

Más que una descarga bailable, la cita de esta noche llega con un profundo sentido de empatía hacia la coyuntura que atravesó el país. Sensibles ante la situación de los recientes acontecimientos, la organización implementó medidas especiales muy bien recibidas por la gente. Entre ellas destaca el ajuste en las tarifas de los boletos, fijados en $50 para la zona VIP y $30 para la zona General, facilitando así la asistencia del público caraqueño.

De igual forma, a quienes habían adquirido sus boletos para la fecha cancelada se les otorgó dos entradas adicionales sin costo alguno como un emotivo gesto de agradecimiento por su paciencia y fidelidad. Además, un porcentaje de la recaudación total de la boletería se destinará directamente como donativo a una institución benéfica dedicada al apoyo de las familias venezolanas damnificadas por los sismos.