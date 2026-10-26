Las Cuatro Monedas le dieron su lugar al efectivo

Cuentas dedicadas a la nostalgia y medios tradicionales se hicieron eco del fallecimiento de Kenny O’Brien, ocurrido el 14 de octubre, en Los Ángeles, California. La información destacó que fue uno de los integrantes del grupo Las Cuatro Monedas.

El dato resultaba imprescindible, debido al impacto que el cuarteto causó en la escena venezolana, desde mediados de los años 60 del siglo pasado, cuando, junto a sus hermanos menores Marlene, Gary y Brenda, mostró una propuesta con atractivos arreglos musicales, impecables armonías vocales y sincronizadas coreografías, que estaba a la altura de lo se hacía en el norte y más allá.

El conjunto se mantuvo unido poco menos de dos décadas. Vendió discos, firmó contrato de exclusividad con el canal de La Colina, apareció en televisión un día sí y el otro también, ganó un importante festival europeo y hasta tuvo su propia tienda de ropa en el bulevar de Sabana Grande.

De mudanzas

El virtuoso pianista Pat O’Brien vio crecer su familia en Simón Rodríguez, donde su esposa detectó el talento de la prole. Kenny, Marlene, Gary, Brenda y Gregory heredaron la vena musical del padre, con el añadido de tener destacadas habilidades para cantar y bailar.

De esa manera, las jornadas artísticas que se producían en el salón de la casa dieron pie al grupo Hermanitos O’Brien, que excluyó al más pequeño por cuestiones de edad. Los chicos tocaban piano, cuatro y, eventualmente, maracas, como acompañamiento de su repertorio de canciones criollas.

El debut se ubica en 1964, en un programa especial grabado en la pista de patinaje del hotel Humboldt, transmitido por VV.

La actuación llamó la atención de los ejecutivos de la TVN C-5 que comenzaron a llamarlos con frecuencia. En poco tiempo, la exposición despertó el interés en Bárcenas y fueron incluidos en el cartel de Club musical, conducido por Alfredo José Mena y producido por Chelique Sarabia.

Luego de un viaje a Buenos Aires, donde permanecieron 15 días, los Hermanitos O’Brien desaparecieron del mapa. Gary y Brenda habían alcanzado la estatura de los mayores, de manera que el nombre del grupo sonaba ridículo.

Esto coincidió con el acuerdo para que Hugo Blanco produjera su primer disco. De una reunión entre el clan O’Brien y el nuevo miembro del equipo surgió Las Cuatro Monedas. Con la grabación titulada Ritmo del alma bajo el brazo, firmaron contrato de exclusividad con Venevisión. Todo en 1968.

La consagración llegó el año siguiente, cuando fueron declarados ganadores en el I Festival de la Canción de Barcelona (España), con la canción Yo creo en Dios, del mismo Blanco.

Gracias al éxito, la familia se mudó a El Pedregal. Entre rumores de separación, se mantuvieron unidos hasta el Viernes Negro. Luego, todos se residenciaron en Estados Unidos.

Menor

El nombre de Las Cuatro Monedas estaba consolidado en el país, cuando decidieron apoyar la carrera artística de su hermano menor, Gregory. Lo incorporaron a la parte final de su show para que el público se familiarizara con él.

Desde su debut, la prensa lo comparó con Michael Jackson, por su fisonomía, por su tono de voz y por su destreza para el baile. A diferencia de sus hermanos, llevó una vida disipada y fue uno de los motivos para que la familia decidiera mudarse a Estados Unidos, donde buscaron su rehabilitación.

Murió el 29 de marzo de 1991, siendo el primer artista venezolano que sucumbió ante el entonces temido e incierto sida.