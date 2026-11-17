El pop dominaba la escena internacional y, por estos lares, compartía preferencias con géneros tropicales como la salsa erótica, el merengue y el tecnomerengue, aquel experimento criollo que tuvo a su más exitoso artífice en el productor peruano Luis Alva, tomado de la mano de Los Melódicos, Natusha, Roberto Antonio, Diveana, Miguel Moly y Karolina con K.

En las carteleras radiales, la lambada daba sus últimas pataditas, después de protagonizar un boom que resultó tan bullicioso como fugaz.

Grosso modo, ese era el panorama musical a inicios de la última década del siglo XX, cuando una estrella mexicana puso todo patas arriba. El 19 de noviembre de 1991, apareció en el mercado el disco Romance, de Luis Miguel, que tenía la particularidad de estar dedicado a un género desconocido para las jóvenes generaciones de entonces: el bolero.

Con un sonido más actual, gracias al trabajo conjunto con Armando Manzanero y Bebú Silvetti, el álbum se convirtió en un fenómeno de ventas. Como siempre, algunos ortodoxos argumentaron que era un atentado contra la esencia del género, pero los críticos alabaron el impecable trabajo vocal y, sobre todo, la forma en que la grabación había despertado el interés de quienes no habían vivido la época de oro del bolero.

Desde arriba

Cuando Luis Miguel decidió hacer Romance, ya gozaba del estatus de estrella. Tenía en su haber un Grammy sajón, gracias a Me gustas tal como eres, que grabó con la cantante escocesa Sheena Easton, cuando tenía 14 años de edad, siendo reconocido como un intérprete muy prometedor.

Contaba con 11 álbumes de estudio y una valiosa colección de éxitos: Fría como el viento, La incondicional, Un hombre busca una mujer, Culpable o no, Entrégate, Tengo todo excepto a ti, Será que no me amas y Cuando calienta el sol.

Todo ello se traducía en una legión de fans y admiradores que convertían cada concierto en un taquillazo, para bienestar de las cajas registradoras de las empresas productoras de espectáculos.

Estando en la cima, unió su talento al de su compatriota Armando Manzanero, quizás el último gran cultor del bolero; y al de otro Midas de la música, el argentino Bebú Silvetti.

Seleccionaron los 12 temas, seis por cada cara del vinilo. En el lado A: No me platiques más de Vicente Garrido, Inolvidable de Julio Gutiérrez, La puerta de Luis Demetrio, La barca de Roberto Cantoral, Te extraño del propio Manzanero y Usted de Gabriel Ruiz y Monis Zorrila. En el lado B: Contigo en la distancia de César Portillo de la Luz, Mucho corazón de Emma Elena Valdelamar, La mentira de Álvaro Carrillo, Cuando vuelva a tu lado de María Greever, No sé tú también de Manzanero y Cómo de Chico Novarro.

Conclusión: Romance es el álbum más vendido de la discografía de Luis Miguel. A día de hoy, considerando su posterior remasterización en formato CD, se estiman 14 millones de copias.

A los 21

Los musicólogos establecen el nacimiento del bolero típico hacia el año 1840, en Santiago de Cuba. Se considera que el padre del género es José “Pepe” Sánchez, quien creó el tema Tristezas, acompañado por guitarras y percusión, alrededor de 1885. Se estima que en 1905 llegó a La Habana y a Veracruz, donde dio origen al conocido como bolero ranchera.

Su expansión por Hispanoamérica llegó al máximo esplendor hacia las décadas de los 40 y 50 del siglo XX, cuando era interpretado por las voces más importantes de la lengua española. Luego de vivir un letargo, volvió a la palestra, gracias a un chico de 21 años que contagió a sus contemporáneos: Luis Miguel.