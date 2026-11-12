Marc Anthony cantará en Venezuela luego de 13 años

Marc Anthony ya tiene fecha para reencontrarse con el público venezolano. El neoyorquino cantará en Caracas el jueves 4 de febrero de 2027 en el Estadio Universitario de Béisbol de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El show será el primero que ofrezca en el país en 13 años.

El show forma parte de su ‘The Last Dance World Tour 2027’, que también confirmó varias presentaciones en Estados Unidos y Canadá.

No es la primera vez que el artista se presenta en este recinto. El sábado 16 de julio de 2005 cantó allí junto a Olga Tañón.

Para nuevos y antiguos fans

La cita, según destaca la gente de Cusica, productora del evento, el intérprete de ascendencia puertorriqueña promete recorrer parte de su trayectoria musical y reunir a quienes disfrutaron de sus anteriores espectáculos en el país,junto a una nueva generación de seguidores que lo verá en vivo por primera vez.

Como se recordará, la última actuación oficial de Marc Anthony en Venezuela ocurrió en diciembre de 2013 en el Poliedro de Caracas, en el marco de su Vivir World Tour, que abarcó 15 países en América del Norte y América Latina.

El costo de las entradas para el show de Marc Anthony en el estadio de la UCV es el siguiente: Palco: 220 dólares (REF), Zona 2: 105 dólares, Zona 3: 65 dólares, VIP Standing 1: 140 dólares, VIP Standing 2: 115 dólares y VIP Seating: 300 dólares. Los boletos pueden adquirirse directamente en el portal de Cusica.

Versión anglo

Nacido como Marco Antonio Muñiz el 16 de septiembre de 1968 en East Harlem, Nueva York, en el seno de una familia puertorriqueña, decidió usar una versión en inglés de su nombre para no chocar comercial ni artísticamente con el famoso y consagrado cantante mexicano, actualmente de 93 años.

Creció inmerso tanto en la salsa tradicional de su hogar como en la escena del house, el freestyle y el hip-hop neoyorquino. Inició su carrera cantando en inglés en clubes nocturnos y como corista de grupos como Menudo y Latin Rascals. En 1992 firmó con el sello RMM de Ralph Mercado y debutó en la salsa con su versión de ‘Hasta que te conocí’, dando inicio a una racha ininterrumpida de éxitos.



Foto: Instagram @cusica

Modernizó la salsa romántica

Durante los años noventa y las décadas siguientes, modernizó la salsa romántica con arreglos contemporáneos que atrajeron a audiencias jóvenes. Su consistencia mantuvo el género tropical en los primeros lugares de ventas y radio frente al auge de la música urbana.

‘Vivir mi vida’, ‘Y hubo alguien’, ‘Te conozco bien’, ‘Valió la pena’, ‘¿Ahora quién?’, ‘Tu amor me hace bien’, ‘Vivir lo nuestro’ o ‘You Sang to Me’, son algunas de las canciones más exitosas de su carrera.