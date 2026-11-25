A las 10:35 de la noche de este 24 de noviembre fue llamada la venezolana Clara Vegas al top 12 del Miss Universo 2026, dando un paso más hacia la ansiada corona. La joven de 24 años de edad integró el grupo de reinas que deberá demostrar sus habilidades en el desfile de traje de gala.

La representante del tricolor nacional fue llamada de décima, tras las aspirantes de Chile, República Dominicana, Dstados Unidos, Nueva Zelanda (que se tropezó), Cuba, Puerto Rico (también se tropezó), Filipinas, Colombia y Nicaragua.

Completaron el grupo Miss República Democrática del Congo y Miss Francia.

Belleza en traje de baño

10:23 p. m.: Venezuela apareció enfundada en un traje de baño rosado. Hizo alarde de su pasarela y su esbelta figura, mientras jugaba con el pareo que complementaba su look.

10:18 p. m.: Al ritmo de ‘Dura’, de Daddy Yankee, aparecieron Miss Tanzania y Miss México en la pasarela.

10:17 p. m.: La aparición de la boricua en el escenario hizo que el público anfitrión se sintiera. Las ovaciones no se hicieron esperar.

10:11 p. m.: Al ritmo del reggae y un colorido escenario apareció Miss Nueva Zelanda en el escenario, iniciando el desfile en traje de baño. Las jóvenes pasearon por el escenario en trajes de baño rosa, morado, amarillo y naranja, en el caso de los bañadores de dos piezas, y amarillo y rosa en el modelo de una pieza.

10:00 p. m.: La venezolana Clara Vegas se sumó al top 30. Miss República Democrática del Congo y Miss Nicaragua cerraron el grupo.

9:58 p. m.: Miss Francia se unió al top 30. La joven gala es una de las favoritas de la competencia. Miss Etiopía, otra de las madres de la gala, pasó al grupo de semifinalistas, así como la representante de Bélgica.

9:57 p. m.: Miss Uganda y Miss Filipinas pasaron al grupo de semifinalistas.

9:55 p. m.: La aspirante panameña se incorporó a la siguiente fase, al igual que Costa Rica.

9:51 p. m.: Miss Tanzania siguió en la ronda del top 30, escoltada por Miss México, Miss Guinea (quien es madre de unos gemelos), Miss Colombia y Miss Ucrania.

9:46 p. m.: El Choliseo se unió en ovación al ser nombrada Miss Puerto Rico (una de las madres de la edición), otra de las favoritas de la contienda. Hasta este momento se han mencionado 15 chicas que se preparan para el desfile en traje de baño; el resto se anunciará tras una breve pausa.

9:43 p. m.: Tras ser nombrada República Dominicana, el lugar se unió en ovación. Las jóvenes de Curazao, Estados Unidos, Israel y Ecuador fueron las siguientes.

9:40 p. m.: La embajadora de Perú se sumó al selecto grupo de privilegiadas que sigue en competencia. Asimismo, Cuba y Serbia le siguieron de inmediato.

9:38 p. m.: La representante de Países Bajos dio un paso adelante y celebró su incorporación a las mujeres que siguen en competencia. La joven de las Islas Turcas y Caicos es la primera morena en el top 30.

9:35 p. m.: Con el llamado de Nueva Zelanda al centro del escenario inició la selección del top 30. Cada una de las aspirantes se presenta en un video pregrabado. Miss Chile, Miss Brasil y Miss India se sumaron al grupo.

9:30 p. m.: Con una eufórica reacción del público se presentó la venezolana Clara Vegas, una de las favoritas en alzarse con la corona del Miss Universo. Con el grupo del que forma parte, la joven de 24 años oriunda de Caracas cerró la autopresentación, siendo la criolla la más ovacionada de la primera parte del evento.

9:15 p. m.: Con Argentina inició la autopresentación de las aspirantes al título de belleza, que pese a los escándalos sigue siendo el más importante del mundo. Las presentaciones se hacen de seis en seis y, mientras se presentan las embajadoras de la belleza, la pantalla estaba dividida mostrando el traje típico de cada país.

9:02 p. m.: ¡Arranca la noche más linda del universo! Las 116 aspirantes a la corona universal salen al escenario del Coliseo José Miguel Agrelot (mejor conocido como El Choliseo) para dar inicio oficial a la gala final. Enfundadas en deslumbrantes vestidos cortos en tono dorado, las delegadas despliegan toda su energía en una vibrante coreografía de opening al mejor ritmo latino. El espectáculo inaugural rinde homenaje a la identidad de Puerto Rico, integrando personajes y alegorías típicas de la Isla del Encanto en una puesta en escena cargada de color, música y sabor caribeño. Tras el número de apertura, toman el control del escenario los anfitriones de la velada: el carismático actor y presentador Mario López y la ex Miss Universo R’Bonney Gabriel, quienes guiarán al público a lo largo de esta noche de coronación.

9:00 p. m.: Llegó la hora. La gala final del Miss Universo 2026 inició a las 9:00 de la noche de este martes 24 de noviembre bajo la conducción del actor Mario López y la ex Miss Universo 2022 R’Bonney Gabriel.