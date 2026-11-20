En una velada clave, la Organización Miss Venezuela (OMV) coronó a sus tres primeras reinas de la ‘Temporada de la Belleza 2026’. Así se anunciaron los nombres de las representantes venezolanas en los concursos internacionales Miss World (Miss Mundo), Miss International y Miss Supranational.

Bajo la conducción de Isabella Rodríguez y Leo Aldana, el show abrió con un opening inspirado en la producción musical ‘Vaselina’. La propuesta reunió en el Estudio 1 d Venevisión a las candidatas oficiales junto a actores, actrices y bailarines de Class Producciones.

Seguidamente, se realizó el desfile en traje de baño, en el que el jurado calificador, integrado por figuras como Endrina Yépez, Ileana Márquez Pedroza y Osmariel Villalobos, evaluó el dominio de la pasarela y la figura de las 25 candidatas. Este bloque contó con la musicalización del cantante puertorriqueño Moa Rivera.

En traje de gala

El zuliano Luis Fernando Borjas protagonizó la antesala al desfile de gala, con un set musical que puso a bailar a los presentes.

El esperado desfile en traje de gala se realizó bajo la dinámica de fashion show «para dar mayor protagonismo y dinamismo a las creaciones de los diseñadores nacionales», según habían anunciado los productores.

Tras este bloque, el grupo de 25 misses se redujo a siete finalistas: La Guaira, Zulia, Aragua, Carabobo, Táchira, Falcón y Miranda. Culminada la ronda de preguntas, la OMV anunció a sus ganadoras.

Ellas ganaron

Así, Sofía Pascuzzo, representante del estado Falcón, fue nombrada Miss Venezuela World 2026, siendo coronada por Mística Núñez, la reina saliente. Delia Santander, quien defendió la banda del estado Táchira, fue designada Miss International Venezuela 2026 y viajará a Tokio en 2027 para defender los colores patrios. Por último, Emiliana Carvallo, Miss Carabobo, se alzó con la corona y la banda de Miss Supranational Venezuela 2026.

Andrea Rubio, Miss International Venezuela 2022 y Miss International 2023, fue la encargada de coronar a Delia Santander como Miss International Venezuela 2026. La reina de 2025, Valeria Di Martino, está actualmente en Japón para el concurso de este año.

Mientras tanto, Silvia Maestre, Miss Supranational Venezuela 2025, hizo lo propio con Emiliana Carvallo.

Cabe destacar, que durante la gala, el tachirense Anyer Contreras, creador del traje que lució Miss Táchira, se llevó el premio al Mejor diseño.

La elección múltiple pudo verse dentro y fuera del país en directo por la señal abierta de Venevision, Venevision Play y el canal oficial de YouTube del Miss Venezuela.