

La cuenta regresiva ha comenzado para una de las citas musicales más esperadas por los amantes del vallenato. Caracas se alista para recibir este viernes 13 de noviembre a «La voz de cristal», el reconocido exponente del vallenato romántico Nelson Velásquez, quien se presentará en la Terraza del CCCT para hacer cantar a todos los asistentes con sus inolvidables éxitos como ‘Nunca niegues que te amo’, ‘Ven y dime’ y ‘Volver’.

Bajo el título ‘Noche de amor y despecho’, el evento promete convertirse en un espectáculo único e irrepetible concebido para los amantes de la música colombiana y venezolana más sentida. La propuesta artística combinará el romanticismo clásico con la fuerza interpretativa de grandes exponentes femeninas del género.

Un cartel estelar con puro talento de altura

En esta velada dedicada tanto a celebrar el amor como a sanar las penas, Nelson Velásquez no estará solo sobre el escenario. El artista compartirá tarima con destacadas figuras que prometen tocar las fibras más sensibles del público, entre las que figuran Araima Amézquita, Yenifer Mora, Ámbar García y la agrupación Las Musas del Vallenato.

La producción general, a cargo de Total Show junto a PPG, ha preparado una temática innovadora, un montaje impecable de alta factura, estrictos protocolos de seguridad y experiencias memorables para garantizar el disfrute máximo de todos los asistentes en un ambiente cómodo y seguro.

Las entradas para esta fiesta vallenata se encuentran actualmente en su última etapa de preventa. Los interesados pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma digital de Maketicket o de forma presencial en su punto de venta físico ubicado en el nivel C2 del CCCT.

Como atractivo adicional para facilitar el acceso a la boletería y permitir que nadie se quede fuera de esta experiencia, la organización habilitó la opción de financiamiento fraccionado mediante Cashea.