Pupy Santiago le cantará a Caracas este sábado

A propósito del concierto que ofrecerá hoy en el Salón Catatumbo del Círculo Militar de La Rinconada, en Caracas, Pupy Santiago se reunió con los medios de comunicación para revelar que, para él, “es importantísimo cantar aquí en Venezuela”.

“He estado varias veces acá, pero en esta ocasión voy a estar solo como artista… eso para mí es muy importante, porque voy a tener la oportunidad de tener una conexión un poco más directa con el público. Vamos a estar como familia compartiendo, cantando las canciones, pasándola bien. Estoy emocionado, un poquito nervioso”, confesó el famoso intérprete de canciones como ‘El amor me lo compras a mí’ o ‘La noche’, grandes clásicos de la salsa romántica.

Sobre el espectáculo, adelantó que hará un recorrido por toda su discografía. “Voy a darles lo mejor de mí, cantando las canciones que ellos han llevado al éxito”, dijo.

“Vamos a hacer una rumba inolvidable. Tenemos más repertorio, más años de arraigo dentro del público”, destacó el cantante cubano.

Este espectáculo es una coproducción entre Salsarasos VIP, Studio Latino, DJ Rosmel y LANZ Producciones y Eventos. Las entradas siguen disponibles a través de Ticketplate.com y con opciones de pago mediante Cashea, según las condiciones habilitadas.

En el futuro

Sobre sus próximos planes, Popy Santiago comentó que junto a sus músicos siempre se encuentra grabando y haciendo nuevas canciones. En ese sentido, destacó que grabó un bolero «en un disco que ha sido nominado para los Latin Grammy como ‘Album latino del año’, en ese trabajo hay un sinnúmero de artistas que interpretan canciones. Yo interpreté uno de esos boleros, es muy lindo».

Y agregó: «Incluso la canción ‘Hasta que se aguante el cuerpo’ fue prenominada como ‘Canción del año’ también para un Latin Grammy. No obtuvimos el honor de eso, pero las dos estuvimos ahí, nos tuvieron muy en cuenta, así que siempre estamos haciendo cosas nuevas y trayéndoles nuevas propuestas al público. Ya está del público que la acepten».

Con respecto a sus próximos pasos dijo: «Voy a grabar antes de que se acabe el año, Dios permita, una canción de un gran amigo argentino Alejandro Montalbán, yel año que viene va a salir una canción de José Luis Perales, que se llama ‘Irreplaceable'».