El cantante venezolano Roberto Antonio sufrió un infarto la madrugada de este miércoles 18 de noviembre tras una presentación en Maracaibo, según reportaron medios online.

El artista, según estas versiones, tuvo que ser operado de emergencia en un centro de salud de la capital zuliana y se encuentra en proceso de recuperación.

De acuerdo a los reportes, el vocalista de éxitos como ‘Marejada’ o ‘Noches de fantasía’ sufrió un fuerte dolor torácico tras finalizar su show, lo que ameritó su atención médica inmediata. Actualmente, el músico de 64 años permanece bajo estricta observación médica.

Hasta el momento, el equipo de representación oficial del artista no se ha pronunciado sobre su estado de salud.

El percance de salud tomó por sorpresa a sus fanáticos y al gremio artístico nacional, ya que Roberto Antonio formaba parte del cartel oficial de la sexagésima edición de la Feria Internacional de La Chinita, celebrada en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Durante la jornada, el reconocido «Rey del Tecnomerengue» había cumplido con su compromiso musical ante el público marabino sin mostrar señales previas de malestar sobre la tarima.

Tras conocerse la noticia durante las primeras horas de la mañana, seguidores, periodistas y colegas del espectáculo venezolano expresaron múltiples mensajes de solidaridad y deseos de pronta recuperación a través de las redes sociales. Por su parte, el entorno cercano del artista ha mantenido reserva sobre los detalles clínicos específicos del procedimiento, a la espera de un parte médico oficial emitido por sus familiares o representantes.

Con más de tres décadas de trayectoria artística, Roberto Antonio es considerado una de las figuras más emblemáticas de la música tropical en Venezuela y Latinoamérica. Su rápida atención hospitalaria fue determinante para estabilizar su cuadro clínico tras el espectáculo en su ciudad natal, donde cientos de asistentes disfrutaron de su repertorio antes de la emergencia.