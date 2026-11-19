Los hermanos venezolanos Servando y Florentino unieron fuerzas con Gilberto Santa Rosa para presentar ‘Caballero’, el segundo adelanto de su álbum ‘Se buscan: Vivos o inmortales (Lado B)’.

Esta colaboración reúne a los Primera con una de las figuras más emblemáticas de la salsa, quien además, presta su voz a una canción que lleva el apodo que lo ha acompañado durante décadas: “El Caballero de la Salsa”.

Bajo la producción musical de Yasmil Marrufo, ‘Caballero’ celebra una forma de conquistar que, aunque algunos consideren de otra época, sigue teniendo vigencia: el romanticismo, los detalles, el respeto y esa elegancia que se demuestra mucho más con acciones que con palabras.

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Encuentro especial

El sencillo representa un encuentro especial entre tres artistas que comparten una profunda conexión con la salsa y una manera de interpretar las canciones en la que el sentimiento siempre ha sido protagonista.

«Por eso tengo de referencia lo que mi padre me dejó de herencia, cómo es que se debe tratar a una dama en cualquier lugar», cantan los hermanos en el inicio del tema. «Sigo siendo aquel que da una rosa y un clavel cuando me gusta de verdad una mujer», destaca poco después Santa Rosa en la canción, que cuenta con un visualizer en YouTube.

‘Caballero’ llega después de ‘K-Bron’, el primer promocional de ‘Se buscan: Vivos o inmortales (Lado B)’, con el que Servando y Florentino retomaron su histórica alianza musical con el reconocido productor Sergio George, responsable de algunos de los momentos más importantes de su trayectoria.

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Tras gira española

Este nuevo lanzamiento coincide con uno de los momentos más especiales para los hermanos Primera, quienes acaban de culminar su gira por España con ocho conciertos en diez días y tres sold out en Barcelona, Madrid y Valencia, como parte de su Se Buscan: Vivos o Inmortales World Tour 2026.

Después de regresar a los escenarios y presentar su primer álbum de estudio en quince años, Servando y Florentino continúan desarrollando una nueva etapa musical que celebra sus raíces salseras y les permite compartir con grandes artistas que han marcado su historia.

Con la participación de Gilberto Santa Rosa, ‘Caballero’ se convierte en una nueva muestra de ese compromiso con la salsa, el romanticismo y las canciones que trascienden generaciones.