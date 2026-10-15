Servando y Florentino presentan ‘K-bron’

Servando y Florentino Primera vuelven a la palestra musical con ‘K-bron’, el primer adelanto de ‘Se buscan: Vivos o inmortales (Lado B)’.

El lanzamiento los reúne nuevamente con el legendario productor Sergio George y marca el comienzo de la segunda parte de su más reciente álbum (‘Se buscan: Vivos o inmortales (Lado A’), un proyecto que ha marcado una nueva etapa en su carrera.

«Este 15 de octubre a las 12:00 am (Miami) sale el primer tema del Lado B de ‘Se buscan: Vivos o inmortales'», compartieron en Instagram los hermanos Primera.

«Esto está K-bron»

«Y no podíamos comenzar esta nueva etapa de mejor manera que junto al maestro Sergio George, alguien que ha sido parte fundamental de nuestra historia, que ha creído en nosotros y que nos ha acompañado durante tantos años construyendo la carrera que hoy tenemos», agregaron seguidamente.

«Nos hace muy felices compartir esta canción con ustedes, porque tiene muchísimo significado para nosotros. Y créannos, esto está K-bron», destacaron también.

Este estreno llega justo antes de que Servando y Florentino emprendan una nueva etapa de su gira internacional por Europa, que en principio los llevará a España, donde cantarán en Barcelona, A Coruña, Madrid y Valencia.

Cabe recordar que Sergio George fue uno de los productores principales y arreglistas clave de ‘Los Primera’, su primer disco tras su salida de Salserín, y el trabajo que los lanzó al estrellato como dúo.

Para conectar con sonidos contemporáneos

‘Una fan enamorada’, ‘Los hermanos Primera’, ‘Primer amor’, ‘Estás hecha para mí’ y ‘Estás buena’ son algunas de las canciones de la producción que cuentan con el toque de George.

Con respecto a ‘Se buscan: Vivos o inmortales (Lado A)’, lanzado por sorpresa el 30 de mayo de 2025, cabe resaltar que es una propuesta en la que buscaron recuperar sus raíces musicales y conectarse con sonidos contemporáneos.

El álbum, además, presenta colaboraciones con Rawayana, Maelo Ruiz, Neutro Shorty y Porfi Baloa, reafirmando la versatilidad de los hermanos y su capacidad de conectar con distintas generaciones.