Valeria Di Martino ya está en cuenta regresiva para el Miss International

Valeria Di Martino, Miss International Venezuela 2025, afronta ya la etapa final de su preparación para el Miss International 2026, cuya gala final se celebrará este 25 de noviembre en Tokio, Japón.

Y como parte de su proceso previo a la competencia, la reina de belleza visitó la embajada de Japón en Venezuela, un encuentro que confesó la llenó de emoción y felicidad.

«Valeria tuvo el honor de ser recibida por el embajador de Japón, el Sr. Yasushi Sato, y la Agregada Cultural, la Sra. Mari Ishikawa. Juntos prepararon este acercamiento donde se estrechan lazos, respeto y el intercambio cultural entre ambos países», destacó en Instagram la Organización Miss Venezuela, que calificó la visita como «un antes y un después» en el camino de Di Martino.

Experiencias y consejos

«Durante el encuentro, Valeria tuvo la oportunidad de compartir experiencias, recibir valiosos consejos de primera mano sobre la etiqueta y tradiciones niponas, y profundizar en la riqueza cultural del país anfitrión», destacaron también una segunda publicación.

Durante el encuentro, Di Martino también tuvo la oportunidad de aprender a elaborar grullas de papel. «Estoy superfeliz porque dentro de mi visita a la casa del embajador hicimos unas grullas. Como pueden ver, Mari me dio una clase, un curso, de cómo hacerlas. Es una manera distinta de cómo yo las hacía… ustedes saben que logramos hacer algunas grullas con los niños de la Guajira, pero esta es una manera distinta y quiero mostrárselas», comentó la maniquí en la red social de la camarita.

Grullas por un sueño

«Estuve compartiendo con el embajador de Japón aquí en Venezuela y cuando una persona quiere cumplir un deseo, se hacen una cantidad de grullas específicas y se supone que estás pidiendo que el sueño se te cumpla», destacó.

Y agregó: «Estoy agradecida con la embajada de Japón por esta oportunidad de visitaros y aprender de la cultura japonesa, rumbo al Miss International 2026. Venezuela y Japón uniendo culturas».

Venezuela ha ganado en nueve ocasiones la corona del Miss International: Nina Sicilia (1985), Consuelo Adler (1997), Vivian Urdaneta (2000), Goizeder Azúa (2003), Daniela Di Giacomo (2006), Elizabeth Mosquera 2010), Edymar Martínez (2015), Mariem Velazco (2018) y Andrea Rubio (2023).