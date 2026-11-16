Nelson Velásquez conquistó Caracas a punta de despecho

El ícono del vallenato romántico, Nelson Velásquez, protagonizó una cita musical memorable en la capital venezolana. Este viernes 13 de noviembre y la madrugada del sábado 14, la Terraza del CCCT fue el escenario de la ‘Noche de amor y despecho’, un evento que reafirmó el fuerte vínculo del artista colombiano con el público caraqueño.

Con su inconfundible timbre vocal, el artista tomó el control de la tarima para ofrecer un repertorio de más de dos horas. El espectáculo funcionó como una verdadera máquina del tiempo que repasó sus más de 20 años de carrera artística, abarcando tanto su etapa dorada junto a Los Inquietos del Vallenato como sus éxitos más consolidados en su faceta como solista.

La conexión entre Nelson Velásquez y la audiencia fue absoluta desde el primer acorde. Entre anécdotas, saludos y una constante cercanía con los asistentes, Velásquez desató la euforia colectiva con grandes himnos del género como ‘Volver’, ‘Ajena, ‘Entrégame tu amor’, ‘Casualidad’, ‘Ven y dime’ y ‘Nunca niegues que te amo’. Cada tema fue coreado de principio a fin por una multitud que lo despidió entre aplausos y ovaciones de pie.

Foto: cortesía Jennifer Suárez

Fusión llanera y vallenata con sello femenino

La antesala y el complemento perfecto de la velada estuvieron a cargo de un destacado cartel femenino. La encargada de abrir el espectáculo fue Ámbar García, quien con su poderosa voz cautivó a los presentes. La intérprete maracucha realizó un recorrido por grandes éxitos del vallenato, logrando de inmediato el acompañamiento y la ovación del público.

El folclore nacional también tuvo un lugar protagónico gracias a las reconocidas exponentes de la música llanera Yenifer Mora y Araima Amézquita. Ambas artistas hicieron vibrar la Terraza del CCCT al son del arpa, cuatro y maracas, ofreciendo un repaso por sus temas más emblemáticos. Amézquita manifestó que el público caraqueño es uno de sus favoritos y sorprendió a los asistentes al versionar varios clásicos del vallenato con un toque llanero.

Por su parte, cuando llegó el turno de la agrupación colombiana Las Musas del Vallenato NG, el ritmo de la noche subió con una propuesta de vallenato más movido y bailable. Las integrantes se lucieron con sus destacadas voces y su talento en la ejecución del acordeón y el violín. Además, rindieron un emotivo homenaje musical al interpretar los éxitos de la inolvidable Patricia Teherán, expresando en tarima su inmensa alegría por el caluroso recibimiento del público venezolano.