El triunfo de la puertorriqueña Jennifer Barreto en el Miss Universo 2026, celebrado justamente en Puerto Rico, desató una ola de acusaciones de «robo» y «fraude» en las redes sociales, especialmente entre seguidores de Venezuela, representada por Clara Vegas Goetz, quien llegó a la noche final como la gran favorita y quedó como segunda finalista.

Parte del debate se centró en la respuesta de Barreto, la primera madre en lograr el título, sobre inteligencia artificial, que algunos internautas compararon con declaraciones previas.

Usuarios en plataformas como Instagram y X viralizaron fragmentos de la mencionada respuesta final, señalando igualmente que su cierre fue confuso y generó cientos de memes.

Clara Vegas durante el desfile en traje de gala. Foto: AP

Días antes

Además, los cibernautas también viralizaron como prueba del «fraude» el clip de una entrevista realizada días atrás a la ahora soberana universal, donde le hacían la misma pregunta de la gala final con una respuesta idéntica. Según ellos, esto demuestra que ella ya conocía las preguntas finales y había memorizado sus respuestas a las mismas.

Hasta el momento no existen pruebas oficiales que confirmen manipulación en la votación o en la decisión del jurado.

Cabe recordar que en 2025, con la coronación de la mexicana Fátima Bosch, también se generó una polémica en torno a su triunfo, incluso se dijo que le habían «comprado» la corona. Todas las irregularidades de esa edición, incluso la de una supuesta orden del presidente del concurso, Raúl Rocha, en la que se indicaba que «Venezuela no podía ganar», se exploran en un documental recientemente estrenado en HBO Max (‘Crown of Deceit: Inside the Miss Universe Scandal’).

Pero qué joyita de vídeo. Me encantaría saber cómo el Miss Universo justificaría esto. De ninguna manera, no lo harían porque no hay forma, esta resultó más descarada que Fátima. pic.twitter.com/OKUPXdnrNE — Zorel (@zorellt) November 25, 2026

El mayor robo de la historia de la belleza. El Miss Universo perdió toda la credibilidad que le quedaba. Nos arrebataron la octava. 🇻🇪💔 pic.twitter.com/XGLt3vcvNv — Rafalejov (@rafalejov) November 25, 2026

Mas weon que tomarse en serio un Miss Universo si tiene mas arreglines que la Messi con Infantino — Otro año, otra estrella. 35 ⭐️ (@4taZon4) November 25, 2026

Me quisieron funar por decir que miss universo SIEMPRE ELIJE LOS MISMOS PAÍSES cuando pasaron el top 30 y saltaron todos los pelotudos a decir que esos países preparan mejor… gente, lo siento pero sus bandas y fama pesan más, ya no es preparación si gana la que peor responde. — Cam⁷ (@kooklietchae97) November 25, 2026

la de puerto rico ganando en su país después de decir como respuesta que la inteligencia artificial no era inteligente #MissUniverse pic.twitter.com/gwD49Efp1S — gui; sotr spoilers (@urreyding) November 25, 2026

¿Fue por el vestido?

El top 5 final de la edición 75 del Miss Universo lo integró: Filipinas (cuarta finalista), Nueva Zelanda (tercera finalista), Venezuela (segunda finalista), República Dominicana (primera finalista) y Puerto Rico.

Osmel Sousa fue uno de los expertos que expresó su molestia por la derrota de Clara Vegas, aunque criticó, como la mayoría de los intenautas, la elección del diseño de Ángel Sánchez para su desfile final.

«La nueva Miss Universo era una de mis favoritas, pero yo juraba que iba a ganar Clara. Creo que a Clara hoy la arreglaron muy mal, salió mal arreglada, el vestido es horroroso. Ese es un vestido para un matrimonio… qué sé yo… Además le quedaba flojo, no le quedaba entallado. El traje con el que salió ella en la preliminar, hubiera salido igual, hubiera quedado, por lo menos, de primera finalista (…) Yo estoy furioso con eso, porque yo pensaba que iba a ganar», destacó el Zar de la Belleza al TV host Ródner Figueroa.

Ando con un guayabo, por un maldito vestido 😤 pic.twitter.com/Zi1JaK7M7m — Zar Tramoyero (@zartramoyero) November 25, 2026

Osmel Sousa conversa con Rodner Figueroa sobre el resultado del Miss Universo 2026. Gracias.#MissUniverse2026 #MissVenezuela pic.twitter.com/5vcWlfUVka — Luisandrita (@luisandrita) November 25, 2026

Osmel Sousa se va a convertir en villano despues de este robo



ya veremos la sede del miss universo quemada por osmel🫪 pic.twitter.com/99iqnBQ5pO — storm🇻🇪 DM ABIERTO (@ssstormzzz) November 25, 2026

Y ese vestido de papel aluminio de Venezuela #MissUniverse2026 pic.twitter.com/H65ebAOBtq — Nine🌸 (@Nine2793) November 25, 2026

El vestido de Clara Vegas no tiene la culpa. Hermosa y orgullosos debemos de estar de nuestra venezolana. pic.twitter.com/heMXFNYYw7 — Jhannely González | Periodista (@_jhannelygg) November 25, 2026