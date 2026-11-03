La noche de Halloween se convirtió en una auténtica fiesta de nostalgia, fusión de ritmos y mucha energía en la Concha Acústica de Bello Monte con el espectáculo ‘Caracas en ritmo’. Aunque el recinto capitalino se mantuvo a medio llenar durante toda la velada, la entrega de los artistas y la vibra del público caraqueño transformaron el anfiteatro en una pista de baile donde no faltó más nadie, gracias a las presentaciones de Alkilados, La Mosca y por Venezuela James Lakay.

A las 9:16 de la noche, el ambiente se encendió con la entrada de Alkilados. «¡Buenas noches, Caracas!», exclamó Juan Gálvez, vocalista de la agrupación colombiana, para dar inicio a su presentación con el éxito ‘Monalisa’, seguido de inmediato por ‘Magdalena’. Uno de los momentos más emotivos ocurrió antes de interpretar ‘Una cita’, cuando Gálvez pidió iluminar el lugar: «Caracas, háganme un favor: vamos a volver esta nochecita una noche de estrellas. Esta canción es especial para mí, y lo más bonito es que su video lo grabamos aquí».

Viaje musical

Los colombianos sorprendieron al público con un viaje de versiones rindiendo homenaje a temas icónicos. «Venezuela es sinónimo de playas para nosotros. Vamos a darle una vuelta a un par de canciones que nos gustan», anunció el cantante antes de poner a todos a cantar una versión urbana de la clásica salsa ‘Cómo te hago entender’, de Roberto Roena, para luego conmover a la audiencia con su reinterpretación en ritmo caribeño de ‘La playa,’ una de las baladas más famosas de La Oreja de Van Gogh.

El repertorio de Alkilados continuó con hits como ‘Ella me persigue’, ‘Me ignoras’ y su más reciente estreno, la versión de Guayabo. Sin embargo, la cuota más divertida y aplaudida de su presentación llegó cuando Juan Gálvez y Luis Torres aparecieron en escena disfrazados de tiburones para celebrar en grande la noche de Halloween junto al público.

Foto: Karen Ramírez Sojo

Una aplanadora de ska, recuerdos y pura fiesta

El reloj marcaba las 10:47 de la noche cuando le tocó el turno a la mítica banda argentina La Mosca. Nueve músicos sobre el escenario y su carismático líder, Guillermo Novellis —luciendo una vistosa camisa negra con una calavera teñida con el tricolor amarillo, azul y rojo—, dieron la bienvenida al país para desatar una descarga continua de ska y pop festivo.

Desde el primer acorde de ‘Yo te quiero dar’ y ‘Todos tenemos un amor’, el ambiente se volvió eléctrico. Con su característico sentido del humor, Novellis presentó el tema ‘El ventilador’ recordando aquellas despechadas donde solo queda mirar el techo, para luego continuar con la energía al tope al ritmo de ‘Mátame’, ‘Buenos muchachos’ y ‘Hoy estoy peor que ayer’. La cercanía con la gente fue total: en medio del show, el propio Guillermo bajó de la tarima directamente hacia el público para armar el trencito mientras sonaba ‘Baila para mí’.

Estreno

La noche guardaba una sorpresa exclusiva para Caracas. «Esta noche les traemos de regalo una canción muy especial. Les juro por los ojitos de mi hija que es la primera vez que la tocamos… que este momento sea para siempre», confesó Novellis visiblemente emocionado antes de estrenar en vivo el tema ‘Cada vez que bebo’, al que le siguió el clásico ‘Te quiero comer la boca’.

El guitarrista de la banda se robó las miradas y los aplausos al ejecutar un impresionante solo donde paseó los riffs de gigantes del rock como Queen, AC/DC, Guns N’ Roses, Soda Stereo y Los Enanitos Verdes, en un guiño especial para «honrar a todos los santos».

Ya hacia el final, y tras desatar la locura con ‘Para no verte más’, la banda conectó con el orgullo deportivo local entre bromas: «Me dijeron que aquí hay otro Messi que se llama Ronald Acuña», soltó Novellis antes de cerrar con el himno futbolero y mundialista ‘Muchachos’. A las 12:00 de la noche culminó un espectáculo vibrante que mantuvo a la audiencia saltando, bailando y coreando de principio a fin.

El arranque de la velada con sello venezolano

Previo a la descarga internacional, las primeras horas de la cita musical estuvieron dominadas por el reggae, el dancehall y una cuidada propuesta de visuales de la mano del talento nacional de James Lakay.

El artista venezolano fue el encargado de encender los motores del recinto en compañía de grandes invitados como Marthina, Jambene y Oscarcito.

Con este último regaló uno de los momentos más llamativos del inicio del show al interpretar a ritmo de reggae los conocidos temas ‘Besos de chocolate’ y ‘El hacha’, provocando la sonrisa del propio Oscarcito, quien confesó entre aplausos: «Es la primera vez que me presento en la Concha Acústica y la primera vez que canto ‘El hacha’ en reggae».