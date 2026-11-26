El diseñador venezolano Ángel Sánchez ofreció disculpas por el vestido de estética futurista que le creó a Clara Vegas para el Miss Universo 2026 y que, según algunos entendidos y numerosos fans, la hizo perder la corona.

El diseño de color gris brillante, estructura rígida y una capa, lleva por nombre ‘Inspiranza’ y generó de inmediato una ola de críticas en las redes sociales, y mientras algunos lo defendieron como una propuesta arriesgada, otros lo catalogaron como un desastre.

“Nunca pensé que mi vestido iba a crear esta controversia, a crear este desastre. Pido disculpas porque siento que hay un montón de venezolanos que… creo no volveré a Venezuela por unos meses», señaló Sánchez en una entrevista en el pódcast de YouTube ‘A mí me parece’, publicado este 26 de noviembre.

«Le quedaba grande»

«No creo que el vestido la favoreciera, la verdad, porque le quedaba grande. La idea mía era crear una especie de estructura metálica, de acero, de poder, y tenía que lograrlo y no se logró. Lo entiendo. Pero descalificar a Clara por un vestido con los méritos que ella había logrado, con su personalidad, con su carisma, su elegancia, con su cuerpo, no hay derecho», agregó en otro momento.

«Puerto Rico no era la que tenía que ganar. Era Clara. Con vestido o sin vestido. Me siento culpable…», agregó el también arquitecto, quien admitió estar muy sensible con respecto a todo lo relacionado con su diseño.

Sánchez, responsable del diseño con el que Alicia Machado fue coronada Miss Universo, señaló también que la reina de belleza venezolana solo pudo asistir a dos pruebas con el vestido («No hubo prueba final»), que se ha sobredimensionado el valor del traje para ganar una corona.

Concursos negociados

Ángel Sánchez también recordó la controversia del triunfo de la mexicana Fátima Bosch en 2025 para destacar que los certámenes de este tipo son competencias arregladas.

«Creo que ahorita la gente tiene que entender que los concursos ya están negociados», dijo. Y añadió poco después: «Creo que la gente en Venezuela no entendió que Clara Vegas no ganó porque el vestido era feo, o porque no respondió o no desfiló. No ganó porque ya estaba resuelto. Yo creo cien por ciento en eso», manifestó.