‘Ars Natura’ inundará la Sala Ríos Reyna de arte inmersivo

La compañía francesa AnA Compagnie tomará la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño este sábado 24 a las 5 pm y el domingo 25 desde las 3 pm, para presentar el espectáculo audiovisual ‘Ars Natura’, como parte del VI Festival de Artes Escénicas Franco-venezolano.

Encabezado por la compositora Annabelle Playe en la electrónica en vivo y el artista Hugo Arcier en la concepción visual 3D audio reactiva, el show inmersivo propone una reflexión estética sobre nuestra relación con el mundo vivo, construyendo una dramaturgia de carácter cinematográfico que abarca desde la música experimental hasta el ambiente y el noise. El diseño de luces corre por cuenta de Rima Benbrahim

«Este espetáculo forma parte de una gira regional del programa Interescénicas, red franco-latinoamericana, coordinada por el Institut français d’Argentine y financiada por el Institut français de París y los ministerios franceses de Cultura y de Europa y Asuntos Exteriores», reza una publicación compartida en Instagram por el Festival de Artes Escénicas Franco-venezolano.

El concierto contará con la participación del Dj venezolano Data, también conocido como Me Dicen Data, un curador musical y “pinchadiscos” con trayectoria desde el 2000, pionero en impulsar la escena electrónica latina a nivel digital (de los primeros en trabajar en radio web 24/7 dedicada al género).

AnA Compagnie, mientras tanto, desde sus inicios lidera un proyecto integral que explora la música experimental y las formas inmersivas, centrándose en la composición musical en combinación con instrumentos electrónicos y nuevas tecnologías.

Las entradas están a la venta con precios desde los $5 o su equivalente en Bs. del día. Pueden adquirirse en la plataforma Liveri.