La periodista, locutora y conductora venezolana Bianca Rosales presenta ‘Viajando con Bivi”’ un proyecto infantil que nació de su amor por Venezuela y de su deseo de que las nuevas generaciones conozcan y se enamoren de Venezuela.

El lanzamiento incluye un libro infantil, ya disponible en Amazon, y una serie infantil en YouTube, dos propuestas que invitan a los niños a descubrir destinos emblemáticos como Caracas, Los Roques, Margarita, Mérida, Maracaibo y Canaima, a través de las aventuras de Bivi, una niña de seis años.

«Este proyecto es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo. Quería crear contenidos que les permitieran a los niños conocer Venezuela, enamorarse de sus paisajes y sentirse orgullosos de sus raíces», expresó Bianca al respecto, de acuerdo con un comunicado de prensa.

Quiero que, a través de los ojos y las aventuras de una niña venezolana, nuestros niños puedan descubrir los paisajes, las historias, las tradiciones y toda esa magia que hace de nuestro país un lugar tan especial.

Esta vez viajaremos de una manera diferente, más divertida e interactiva, porque estoy convencida de que aprender sobre nuestras raíces también puede ser una aventura maravillosa.

El libro cuenta también con una edición para colorear, mientras que la serie de YouTube está diseñada para enseñarles a los pequeños sobre Venezuela, sus destinos, cultura y tradiciones de una manera divertida y educativa.

Después de años mostrando Venezuela a través de la televisión y las plataformas digitales, Bianca lleva ahora esa misma pasión a un universo infantil pensado para las nuevas generaciones.