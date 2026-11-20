Antes de pisar suelo boricua, Clara Vegas ya se había consolidado como una de las grandes favoritas del Miss Universo. Aunque las actividades previas a la gala final han estado rodeadas de críticas por fallas logísticas y de seguridad que han puesto a prueba a las más de 120 aspirantes al título de belleza, la reina venezolana no ha perdido ni un segundo el brillo. En cada salida luce impecable, segura y lista para conquistar el título.

Pero esta estampa de ganadora no es obra de la casualidad, sino que detrás de la mujer que hoy deslumbra al mundo existe un año entero de trabajo para pulir un diamante en bruto: la misma joven que durante la noche de su coronación puso sobre el tapete la palabra “inspiranza” hoy posee una figura de impacto, un estilismo de 20 puntos y una oratoria afilada que moldeó su espontaneidad para potenciarla.

Detrás de esta evolución hay un equipo de trabajo liderado por la Organización Miss Venezuela y, de manera extraoficial, se pudo conocer que también tiene el sello de Osmel Sousa, reconocido hacedor de reinas con décadas de éxito.

Un año de preparación

Últimas Noticias conversó con el director del Miss Venezuela, Harry Levy, y los profesores de oratoria y lenguaje corporal, Carlos Alberto Galíndez y Víctor Canelo, respectivamente. Desde la quinta Miss Venezuela, el orgullo es evidente. Para Harry Levy, la clave del éxito de Clara está en su humildad y disposición para aprender en áreas que van mucho más allá de lo tradicional.

«Se ha preparado en protocolo, expresión corporal y proyección escénica, que es sumamente importante para una mujer alta con brazos y piernas largas, para saber cómo desplazarse, maquillarse, peinarse y dominar su discurso tanto en inglés como en español. Sobre todo, ha tenido esa disposición para confiar en el proceso, porque esto no es llegar al límite; siempre se puede mejorar un poquito más y ahí está la excelencia», dijo Levy, quien destacó además la autenticidad de la soberana: «Me siento complacido, no como director, sino como venezolano, porque ha sido transparente y honesta con el público. Si es capaz de llevarle esa emoción a los venezolanos alrededor del mundo, se ha cumplido la meta».

El poder de emocionar

Uno de los cambios más comentados por los missólogos es su seguridad al hablar. Carlos Alberto Galíndez, responsable de su oratoria durante nueve meses de entrenamiento, asegura que el objetivo fue sacar a Clara de su zona de confort para evitar que pasara desapercibida entre tantas competidoras.

“Vemos en Clara una evolución; sus intervenciones son de poder, tienen propósito e intención. Hay un cambio del cielo a la tierra en su forma de expresarse. Cuando entiendes quién eres y tu propósito, generas respuestas fuera de la caja. En este nivel, si tu discurso no es extraordinario, te vuelves borrable para el jurado”, explicó.

Hay más en juego. En un certamen de belleza, el cuerpo habla incluso antes que la voz. Víctor Canelo, quien ha trabajado con Clara durante todo el 2026, reveló cómo lograron que ella proyectara frescura y alegría incluso en jornadas agotadoras de apenas dos horas de sueño: “Es importante que la candidata sea buena, pero sobre todo que lo parezca. Clara es bastante expresiva y trabajamos estrategias conscientes: qué movimientos faciales caracterizan la alegría, la elevación de las cejas o un parpadeo más suave en temas sensibles para conectar con la gente. El cuerpo siempre comunica”, aseguró. Con semejante preparación, el equipo detrás de la reina tiene un pronóstico claro antes de la gran final. “Estoy muy confiado y seré osado: del top 5 ya no sale”, dijo.