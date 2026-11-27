El director de cine Denis Villeneuve afirmó en una entrevista publicada este viernes que mantendrá el ADN de James Bond pero que buscará llevarlo al mundo de hoy en su próxima adaptación, que estará protagonizada por el actor británico Robert Pattinson.

«No estoy aquí para cambiar el ADN de James Bond. Estoy aquí para abrazarlo, para trasladarlo al mundo de hoy», aseguró Villeneuve en una entrevista con la revista Time que más tarde reseñó EFE.

El reconocido director canadiense se declaró «un fan incondicional» de James Bond y reconoció que desea que el resto de seguidores de la saga se diviertan con su película, cuyo estreno está previsto para 2028.

Villeneuve, que prefirió no revelar muchos detalles de su versión del agente 007 porque «está en plena cocción», confesó estar disfrutando de esta parte del proceso.

«Me despierto cada mañana con una sonrisa tonta porque es un mundo de puro placer cinematográfico», aseguró el cineasta.

«Lo que sí diré es que me encantan las tradiciones. Me encanta la forma en que el personaje se comporta sin complejos, esa elegancia desenfadada» añadió.

En detalles

La entrevista se realizó una semana antes de que anunciara que Robert Pattinson tomará el relevo de su compatriota Daniel Craig.

El director apuntó que estaba ignorando las apuestas que se hicieron en torno al nuevo Bond, pero reconoció que esperaba «un huracán» con su elección porque algunos estarán contentos y otros enfadados, pero cree que al final decidirá la película.

En este sentido, recordó que la elección de Craig también desató polémica y hoy se le reconoce por esta interpretación.

Villeneuve se mostró muy ilusionado con el nuevo proyecto y consideró sano alejarse del mundo de la trilogía de Dune, en la que ha trabajado en los últimos años y cuya última entrega, en la que también participa Pattinson, se estrena el próximo 18 de diciembre en Estados Unidos.