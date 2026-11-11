Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee estarán en Coachella 2027

Dua Lipa, SZA y Tame Impala serán los cabezas de cartel de Coachella 2027, según anunciaron los representantes del festival musical y reseñó la revista Billboard.

El trío toma el estigo de Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G, quienes encabezaron la edición de 2026, en la que también cantaron y destacaron Katseye, Sombr, The XX, Disclosure, Teddy Swims, Devo, The Strokes, GIVĒON, Addison Rae, Labrinth, David Byrne, PinkPanteress, Laufey y muchos más.

Para Lipa, quien trabajó con Impala en muchas de las canciones de su exitoso disco ‘Radical Optimism’, esta será su primera participación en el festival, donde solo subió al escenario en el Valley como artista invitada durante la actuación de Martin Garrix en 2017.

Una de las grandes

En los últimos años, la cantante británica se ha consolidado como una de las figuras más exitosas y reconocidas del pop contemporáneo, destacando por su potente voz, su evolución musical y su enfoque en el empoderamiento femenino.

Durante los dos fines de semana del evento también se verán las actuaciones destacadas Daddy Yankee (con presentación especial ‘In the Desert’), Madonna (en la Dance Tent), quien sigue acaparando la atención con su disco ‘Confession II’; Phoebe Bridgers, Don Toliver, Zara Larsson, Weezer y Dom Dolla.

Asimismo, también subirán a la tarima Jissoo, Adéla, Tiesto, Martin Garrix, Måneskin, Becky G, Las Petunias y Bad Gyal.

SZA e Impala

Con relación a SZA, hay que destacar que es una de las cantautoras más influyentes del R&B contemporáneo, el pop y el neo-soul. Ha redefinido el género con su estilo confesional, letras vulnerables y una fusión de sonidos que van desde el soul hasta el indie rock.

Tame Impala, por su parte, es el proyecto de música psicodélica del multiinstrumentista australiano Kevin Parker. Enfocado en el rock psicodélico, el pop psicodélico, el synthpop y rock espacial, en su propuesta personal ha destacado con temas como ‘Let It Happen’ y ‘The Less I Know the Better’.

Coachella 2027 se llevará a cabo los fines de semana del 9 al 11 de abril, y del 16 y 18 del mismo mes. Como de costumbre, los shows del escenario principal, así como algunos de las tarimas secundarias, podrán verse en vivo en el canal de YouTube del festival.



