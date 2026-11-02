El mago de OS: Poder femenino

Todo comenzó con un aviso publicado en la prensa británica. Los representantes artísticos Chris y Bob Herbert invitaron a audicionar a chicas con condiciones para cantar y bailar. La intención era formar un grupo femenino que quebrara la hegemonía en el mercado musical de bandas masculinas como New Kids on the Block, Backstreet Boys y Take That.

La criba terminó con la selección de Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chisholm y Michelle Stephenson, quien, durante el período de afinación del proyecto, lo abandonó. La versión de los productores es que no se adaptó y la despidieron, mientras ella declaró que fue decisión propia, para atender a su madre enferma de cáncer. La sustituyó Emma Bunton.

En 1994, las chicas comenzaron a vivir juntas, para facilitar el proceso creativo, en el cual participaron de forma activa como coautoras del repertorio.

Luego de meses de preparación, el 8 de julio de 1996, llegó a las radioemisoras el sencillo Wannabe que debutó en el puesto tres de las carteleras británicas. La segunda semana llegó a la posición número uno, manteniéndose imbatible durante siete semanas. El sencillo vendió 11 millones de copias.

El éxito local continuó con Say You’ll Be There que terminó de calentar el terreno para el lanzamiento del primer álbum del quinteto, que ocupó los anaqueles de las discotiendas, el 4 de noviembre de 1996, con el nombre de Spice. Se cumplen tres décadas del acontecimiento.

El fenómeno de ventas del material se concretó, cuando la música de la banda llegó a Estados Unidos y se expandió por el mundo. Al final, alcanzó la cifra de 145 millones de ejemplares comercializados en el planeta.

Con el grito de guerra “¡Poder femenino!”, el quinteto hizo historia. Hoy día, es la banda femenina más exitosa de todos los tiempos, aunque apenas se mantuvo cinco años en escena, hasta la renuncia de Geri Halliwell, a quien le calentaron la oreja para que aceptara iniciar etapa como solista.

Ninguna de las cinco, por separado, ha logrado igualar el impacto causado por las Spice Girls. La más vigente es Victoria Beckham, pero como diseñadora de moda y esposa de un exfutbolista de élite. La otra que se mantiene de cara al público es Mel B, gracias, principalmente, a su participación como jurado del programa Factor X, producido por el Midas de la industria musical Simon Cowell, responsable de One Direction.

Luego de la separación, se han reencontrado en contadas ocasiones, incluyendo el show de clausura de los Juegos Olímpicos Londres 2012 y el Spice World Tour 2019, que llamó la atención por la ausencia de la señora Beckham.