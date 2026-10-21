Gwyneth Paltrow tendrá su primer protagónico en una serie

Gwyneth Paltrow tendrá su primer papel protagonista en una serie de televisión: un drama titulado ‘The Apology’. La producción ya ha recibido luz verde para dos temporadas en la plataforma Netflix, reseñó EFE.

La ganadora de un Oscar interpretará a Evelyn Amspoker, cuyo hijo fue asesinado hace 18 años en un caso sin resolver que conmocionó a todo el país, informa Variety.

La serie es obra del guionista Joe Murtagh (‘The Woman in the Wall’, ‘La mujer en la pared’) y del director Thomas Vinterberg (‘Another Round’, ‘Otra ronda’) y en la producción también participa la actriz estadounidense.

La justicia por su mano

Según la sinopsis de la serie, «cuando un desconocido aparece de repente y confiesa, la justicia por fin parece posible; sin embargo, Evelyn y su marido, Caleb, descubren que el asesino podría librarse con una condena reducida. Ante esa verdad insoportable, Evelyn y Caleb deciden tomarse la justicia por su mano».

La filmografía de Paltrow incluye interpretaciones que la lanzaron al estrellato como en ‘Emma’, ‘Shakespeare in Love’ o ‘The Talented Mr. Ripley’, además de papeles importantes en la franquicia de ‘Iron Man’ y en ‘Marty Supreme’. Su trayectoria en televisión, sin emargo, ha sido menos prolífica.

En medio de reestructuración

Paltrow participó en cinco episodios de la popular serie ‘Glee’. Allí interpretó a Holly Holiday y tuvo un papel secundario en la serie de Netflix dirigida por Ryan Murphy, ‘The Politician’.

Ha realizado apariciones como invitada en diversos proyectos, pero nunca ha encabezado una producción para la pequeña pantalla, recuerda Variety.

El encargo de dos temporadas para ‘The Apology’ llega en medio de una reestructuración directiva en Netflix. Como se sabe, la compañía anunció que despediría al 6 % de su plantilla.