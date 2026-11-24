La cuenta regresiva para descubrir quién recibirá la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch en el Miss Universo ya arrancó, y el sello venezolano vuelve a decir «presente» en una edición en la que el talento criollo deja una importante huella en el escenario del certamen grand slam. El tricolor nacional no solo ondea alto con la participación de Clara Vegas y el logro del diseñador George Wittels, sino que además la empresaria María Alejandra Yánez escribe el nombre de nuestro país en lo alto del escenario universal al sumase al exclusivo panel de jurados de esta edición 2026, poniendo su ojo clínico y experiencia a prueba para ayudar a elegir a la nueva reina.

La tarea de María Yánez no queda solo en evaluar pasarelas y respuestas en la noche final, puesto que también cerró una jugada maestra con la organización del certamen para poner en vitrina su firma homónima, María Yánez Cosméticos. Especializada en el cuidado personal y la salud capilar, la empresaria supo abrirse paso en ese competitivo mercado apostando por fórmulas frescas, innovadoras y de primera calidad, tras hacerlo con las reinas de belleza de distintos concursos en el país.

Un jurado de lujo

Junto a la empresaria venezolana, un variado grupo de figuras del entretenimiento, la moda, la filantropía y el mundo de los certámenes asume el reto de calificar a cada una de las casi 120 aspirantes a la corona universal. Entre los integrantes del panel destacan la Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig; la segunda finalista de Miss Universo 1998, Joyce Giraud; la modelo y escritora española Águeda López; y la empresaria, filántropa y creadora digital cubano-estadounidense Tatiana «Taty» Guiribitey.

La mesa evaluadora se completa con la exprimera dama de Costa Rica, Signe Zeikate; la diseñadora de moda y directora creativa australiana Vicki Vlahos; el empresario, filántropo y activista estadounidense Tristan Schukraft; y el reconocido fotógrafo internacional Fadil Berisha, estrechamente vinculado a la moda y a los concursos de belleza.

Sueño cumplido

Para María Alejandra Yánez, este doble rol en el concurso es un reto profesional gigante, pero también un gusto personal. Y es que hablar de Venezuela en el Miss Universo son palabras mayores por todo el historial de coronas que respalda al país; por eso, llevar su nombre a ese escenario confirma que el talento y el emprendimiento femenino del país siguen pisando fuerte donde sea que vayan.

Al contar cómo vive este momento, la empresaria no ocultó su emoción, «Estar presente en el Miss Universo, no solo como jurado sino también a través de mi marca, es un sueño cumplido y una responsabilidad que asumo con enorme ilusión. Para los venezolanos este certamen tiene un significado muy especial, pues nuestro país ha dejado una huella imborrable como potencia en la historia del concurso. Poder celebrar sus 75 años ofreciendo productos pensados para realzar la belleza y el bienestar de las mujeres, es una oportunidad invaluable», expresó la empresaria.

Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig; la segunda finalista en Miss Universo 1998 Joyce Giraud; la modelo y escritora española Águeda López; la empresaria, filántropa y creadora digital cubano-estadounidense Tatiana «Taty» Guiribitey; la exprimera dama de Costa Rica Signe Zeikate, la diseñadora de moda y directora creativa australiana Vicki Vlahos; el empresario, filántropo y activista estadounidense Tristan Schukraft y el fotógrafo internacional vinculado a certámenes de belleza y moda Fadil Berisha también tendrán la responsabilidad de evaluar a cada una de las casi 120 mujeres que aspiran al título universal.