Elizaveta Kuznetsova, representante de Moldavia, se alzó con el título de Miss International 2026, mientras la venezolana Valeria Di Martino tuvo una destacada participación logrando ubicarse en el top 10 de la competencia.

La 64.ª edición del certamen de belleza, considerado el tercero en importancia en el mundo de la belleza, se celebró este miércoles 25 de noviembre en el emblemático Kanadevia Hall, recinto anteriormente conocido como el Tokyo Dome City Hall.

«Ya terminó, ya nos vamos a dormir, pero quiero darle las gracias a toda Venezuela, quiero darle las gracias a todas las personas que han estado conmigo y que saben lo difícil que ha sido esto»…», comentó visiblemente emocionada en sus historias de Instagram la maniquí zuliana tras finalizar el evento.

«Dios nos pone en los lugares en los que tenemos que estar, Dios nos lleva hasta donde tenemos que llegar y nos presenta oportunidades a lo largo del camino. Entonces yo estoy muy feliz, creo que lo di todo y así es la vida. Los amo, estoy feliz y satisfecha, obviamente con el corazoncito arrugado, pero así es la vida», agregó en el clip.

Di Martino buscaba convertirse en la décima venezolana en ganar la corona del Miss International.

Con su triunfo, Kuznetsova obtiene la primera corona en la historia del concurso para su país y convierte a Moldavia en la primera nación postsoviética en conquistar este galardón.

La nueva soberana, que es modelo y artista plástica, recibió la corona de manos de su predecesora, la colombiana Catalina Duque, quien culminó un exitoso año de reinado enfocado en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Durante la gala final, transmitida a nivel mundial a través de YouTube, Kuznetsova destacó entre más de 70 delegadas de todo el planeta gracias a su elocuencia, carisma y firme compromiso con el intercambio cultural y la paz mundial.

El cuadro de honor de esta edición estuvo marcado por un alto nivel competitivo. El título de primera finalista recayó en Brittany Feeney, representante del Reino Unido, mientras que la banda de segunda finalista fue para Laura Glozarová, de la República Checa.

#ENVIVO| Así fue el discurso que dio la zuliana, Valeria Di Martino, en la defensa de su proyecto social en el #MissInternational2026.



¿Llegará la décima para Venezuela? pic.twitter.com/kr6xK5GPkd — Unión Radio (@Unionradionet) November 25, 2026

Completaron el grupo de las cinco máximas finalistas Victoria Kosasie, de Indonesia, como tercera finalista, y Khánh Như Lê, de Vietnam, como cuarta finalista.

Por su parte, la participación latinoamericana dejó huella en el cuadro de semifinalistas. Además de la venezolana Di Martino, también se metió en el top 10 la dominicana Verónica Musri. Asimismo, las delegadas de Cuba, México y Puerto Rico lograron integrar el Top 20 de la competencia.