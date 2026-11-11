Las expectativas en el mundo de los concursos de belleza se encuentran en su punto más alto. La Organización Miss Universo anunció que develará oficialmente la nueva joya que ostentará la sucesora de la mexicana Fátima Bosch en la esperada Gran Final del próximo 24 de noviembre.

A través de sus canales oficiales, la organización confirmó que la presentación de esta tiara histórica se hará este jueves 12 de noviembre a las 7:00 de la noche (hora de Puerto Rico) en las instalaciones de The Miss Universe Experience, ubicadas en el centro comercial Plaza Las Américas de San Juan; para los fanáticos venezolanos que deseen ver el evento, será también a las 7:00 de la noche

La organización de belleza prometió, asimismo, que la develación de la joya conmemorativa de la edición número 75 se convertirá en un espectáculo inolvidable. La ceremonia reunirá a destacadas exreinas universales, artistas invitados de talla internacional y también algunas personalidades de la industria del entretenimiento. Para los fanáticos de todo el mundo, el evento se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube del Miss Universo, con la conducción de la puertorriqueña Jennifer Colón.

La cita

«75 años de legado. Una corona extraordinaria. Mañana a las 7PM hora de Puerto Rico, desvelamos la corona que marcará nuestro histórico 75 aniversario. Una noche de glamour, arte e historia espera, con exreinas, artistas invitados y personalidades internacionales celebrando este hito», destacó el Miss Universo en su anuncio oficial, disponible en su cuenta oficial en Instagram.

La nueva tiara, diseñada para celebrar el emblemático aniversario de diamante del certamen, sustituirá a la pieza que acompañó el reinado actual de Bosch. Esta creación promete plasmar el dinamismo y el valor histórico, así como la evolución estética que ha caracterizado al concurso más importante del planeta a lo largo de sus siete décadas y media.