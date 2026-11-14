Oscar D’León sorprende al mundo y emociona a Daddy Yankee

Para celebrar la trayectoria y el impacto global del exponente puertorriqueño, La Academia Latina de la Grabación diseñó una cuidadosa serie de presentaciones musicales destinadas a repasar tanto los grandes éxitos del «Big Boss» como las canciones fundamentales que han marcado su vida personal y evolución artística. El clímax de este tributo llegó cuando las luces del escenario del Latin Grammy recibieron al «Sonero del Mundo». Al compás de los primeros acordes de su icónico himno mundial, ‘Llorarás’, Oscar D’León desató una ovación ensordecedora que puso de pie a toda la audiencia. Su inconfundible timbre de voz, su carisma arrollador y su magistral interpretación del éxito del boricua ‘Despacito’, demostraron por qué sigue siendo la máxima referencia de la salsa a nivel internacional.

Un encuentro histórico entre dos leyendas

La aparición del maestro venezolano representó la pieza central y más significativa del homenaje. Desde su asiento, Daddy Yankee no pudo ocultar su asombro y profunda emoción al ver sobre la tarima a una de sus mayores influencias musicales interpretando en vivo el clásico que ha acompañado su vida. Las cámaras captaron la genuina reacción de admiración y respeto del artista urbano, sellando un puente histórico entre los pilares de la salsa caribeña y los pioneros del movimiento urbano global.

Con esta presentación triunfal, Oscar D’León reafirma su vigencia inquebrantable y su sitial de honor en la historia de la música contemporánea, llevando nuevamente el tricolor venezolano y el sabor de su son a lo más alto del escenario más prestigioso de la industria latina.