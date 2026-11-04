Pupy Santiago se reencuentra con Caracas este fin de semana

El salsero Pupy Santiago llega a Caracas para ofrecer su única presentación en la capital venezolana durante 2026. La cita será el sábado 7 de noviembre en el Salón Catatumbo del Círculo Militar de La Rinconada.

Esta presentación llega luego de una importante actividad internacional, con actuaciones en más de 10 ciudades de Estados Unidos y presentaciones recientes en Colombia, Chile y Ecuador. Ahora, el artista se prepara para reencontrarse con el público venezolano y regresar al escenario del Salón Catatumbo, donde no se presentaba desde hace más de una década.

Con éxitos como ‘La noche’, ‘El amor me lo compras a mí’ y ‘A veces’, Pupy Santiago llega con un repertorio que mantiene su vigencia y conecta con distintas generaciones de seguidores de la salsa.

La fecha representa también la primera colaboración de Pupy Santiago con LANZ Producciones y Eventos en Venezuela, luego de los eventos realizados conjuntamente en Estados Unidos de la mano de Gran Producciones. Esta nueva etapa abre la posibilidad de desarrollar futuras presentaciones en distintas ciudades del país durante 2027, explorando nuevos mercados y acercando la música del artista a públicos de otras regiones de Venezuela, de acuerdo con un comunicado oficial de prensa.

Este espectáculo es una coproducción entre Salseros VIP, Studio Latino, DJ Rosmel y LANZ Producciones y Eventos, uniendo experiencia y conocimiento del mercado para ofrecer una producción de calidad al público venezolano.