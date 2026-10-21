Ritmo Candela apuesta por ser la nueva generación de la salsa venezolana

La agrupación musical Ritmo Candela, que nació en las redes sociales, prepara una experiencia que combinará música en vivo, baile y entretenimiento este 30 de octubre en Caracas en El Sótano Sala Show.

El proyecto, fundado en 2023 por los músicos y trombonistas Gabriel Blanco y Stuart Sánchez, ambos formados en el Sistema de Orquestas de Venezuela, comenzó como una iniciativa de creación de contenido para plataformas digitales. Lo que inicialmente surgió como una manera de compartir su pasión por la música fue evolucionando hasta convertirse en una agrupación con identidad propia y una propuesta artística que apuesta por la frescura, el talento y la versatilidad.

Luego de tres años de trabajo en redes sociales y dos años de consolidación como orquesta, Ritmo Candela ha logrado abrirse camino en diferentes escenarios del país, participando en varias ediciones de La Clave abriéndole a reconocidos artistas pertenecientes a Billos Caracas Boys, La Dimensión Latina, Porfi Baloa y Guaco.

Para sus fundadores, esta evolución representa la materialización de un sueño que comenzó con sus instrumentos y el deseo de acercar la salsa a nuevas audiencias. “Soñábamos con tener nuestra propia orquesta y hoy, después de años de trabajo constante, lo hemos logrado”, expresaron los integrantes al recordar los inicios de la agrupación.

Desde su perspectiva, Ritmo Candela tiene la oportunidad de contribuir al resurgimiento de agrupaciones juveniles de salsa, siguiendo el legado de fenómenos musicales como Salserín, Salsa Kids y Adolescent’s, que marcaron a distintas generaciones durante las décadas de los 90 y los 2000.

La Fiesta Candela

Como parte de esta nueva etapa, Ritmo Candela presentará el próximo 30 de octubre La Fiesta Candela, una producción propia concebida para ofrecer al público una experiencia que trascienda el formato tradicional de un concierto de salsa.

La propuesta reunirá música en vivo, bailarines, animaciones, dinámicas con el público y una oferta especial con el propósito de crear un ambiente de celebración en el que los asistentes sean protagonistas.

“No será solo un concierto, sino que queremos que sea La Fiesta Candela, una experiencia completa para el público”, señalaron sus fundadores.

La agrupación aspira a que esta primera edición se convierta en el punto de partida de un concepto de entretenimiento que pueda repetirse mensualmente y, posteriormente, extenderse a otros escenarios del país.

Paralelamente, Ritmo Candela trabaja en el desarrollo de su música original, un paso importante dentro de sus objetivos de crecimiento y posicionamiento en la industria.

Con una propuesta que combina juventud, preparación musical y una visión renovada del género, Ritmo Candela busca demostrar que la salsa continúa vigente y que existe una nueva generación de artistas dispuesta a escribir su propia historia.

La Fiesta Candela se celebrará el 30 de octubre de 2026 en El Sótano Sala Show, en Caracas. Entradas a la venta por https://ritmocandela.konnyx.com/