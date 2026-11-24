La cantante colombiana Shakira, en alianza con la organización internacional Global Citizen y la FIFA, anunció este martes la expansión del Fondo para la Educación de FIFA y Global Citizen hacia Venezuela. La iniciativa destinará 450.000 dólares a cinco organizaciones locales para garantizar el acceso a la educación de más de 13.000 niños y jóvenes afectados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.‎‎

En su mensaje, que presentó junto al cofundador y director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, la intérprete de ‘Dai, dai’ destacó el mecanismo de recaudación impulsado a través de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ y su compromiso con la infancia latinoamericana.‎‎

«Este año he estado trabajando con mi amigo Hugh Evans y con Global Citizen para ayudar a que más niños tengan acceso a la educación en todo el mundo. Cuando lanzamos el Fondo para la Educación de FIFA y Global Citizen, nuestro objetivo era sencillo, hacer llegar recursos directamente a las organizaciones que realizan una labor extraordinaria por la educación infantil en todo el planeta, y ustedes han tenido un impacto increíble con un dólar de cada entrada de la gira y sus regalías para darles un lugar donde aprender», expresó la artista a través de un video compartido en las redes sociales, que en pocos minutos se hizo viral.

Alcance

Con casi tres décadas de trayectoria al frente de su fundación en su natal Colombia, Shakira destacó el poder transformador de la educación y dedicó el anuncio a los docentes y líderes sociales venezolanos.

‎‎»Creo que cuando cambias la dirección de una vida, y esto es algo que he visto a través del trabajo que hemos hecho con nuestra fundación en Colombia durante casi 30 años, la educación transforma comunidades y les da a las personas un futuro. Por eso, me emociona mucho anunciar que vamos a extender ese compromiso a Venezuela. El Fondo para la Educación de FIFA y Global Citizen apoyará a organizaciones en Venezuela, llegando a millas de niños con educación de calidad y apoyando a organizaciones comunitarias (…) esto va directamente para ustedes, para que puedan seguir dándoles a los niños la oportunidad de construir su propio futuro, un maestro y la oportunidad de alcanzar sus metas», expresó la también filántropa.

Reconstrucción escolar en Colombia‎‎

Finalmente, la artista ofreció un balance sobre los proyectos de infraestructura educativa que avanzan en Colombia tras el sismo que afecta la región del Chocó, al noroeste del país vecino.

‎‎»Y algunas novedades sobre nuestro trabajo en Colombia, tras los terribles terremotos, la construcción de la escuela ya ha comenzado. Acabamos de empezar a construir dos escuelas este mes y planeamos hacer más», mencionó al respecto.

‎‎Estas obras forman parte de un plan más amplio impulsado junto a aliados internacionales para levantar y rehabilitar planteles educativos en las zonas más afectadas del departamento del Chocó.‎