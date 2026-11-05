The Jungle reunirá a la élite de la música electrónica en Caracas

El género electrónico en Venezuela se prepara para The Jungle, un evento conceptual que reunirá, por primera vez en la historia de los grandes espectáculos nacionales, a todos los máximos exponentes del país en un mismo escenario. La cita será el próximo sábado 28 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche, transformando el imponente entorno natural del Bosque de Baruta, ubicado en los espacios de la Universidad Simón Bolívar (USB).

El cartel estelar nacional está encabezado por figuras de la talla de Tony Guerra, Gustavo Domínguez, Alberto Dimeo, Roiman Dalis, Pedro Arvelo y Andrés Hernández. Para elevar aún más la experiencia, la alineación se complementa con un talento internacional de alto calibre directo desde Colombia, destacando la participación de Harvy Valencia, cuyo estilo domina los principales charts del continente, y el cotizado dúo Moreno & Prieto, encargados de aportar mezclas vanguardistas a la pista de baile.

Unos 4.000 asistentes podrán disfrutar de la rumba que contará con múltiples áreas de entretenimiento, zonas VIP exclusivas, barras de coctelería de autor, visuales inmersivos, ingeniería de iluminación de estándar internacional y un despliegue de alta fidelidad acústica.

Detrás de este despliegue y alianzas con marcas se encuentra la productora La Fiesta Entertainment, bajo la dirección general de Oscar Albornoz, quien apuesta por consolidar un hito memorable que promete coronarse como la mejor fiesta del año en el país.

Las entradas para The Jungle ya están disponibles a través de la plataforma TicketGo, con la facilidad de adquirir los boletos mediante pagos fraccionados con Cashea.