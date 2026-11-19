Con la mirada puesta en el compromiso ambiental y la moda consciente, Tina Batson, Miss Earth Venezuela 2026, junto a la cocreadora de la marca Valery Batson, encabezó con éxito la celebración del Batson Reborn Fashion Show 2026. El evento sirvió de escenario para compartir con la prensa nacional los detalles de su firma Maison Batson y presentar oficialmente el proyecto ecológico que defenderá en el certamen internacional, al cual viajará el próximo 28 de noviembre.

La velada, que tuvo lugar en los espacios de la agencia Belankazar bajo la animación de Vanessa Coello, unió la moda, el arte y la conciencia ambiental en un mismo escenario. La apertura estuvo marcada por la presentación artística de Valery Batson, hermana de la reina, quien brindó la cuota musical de una noche concebida para inspirar un verdadero renacer en la industria textil.

Durante la pasarela, el público disfrutó de más de 40 piezas sustentables que demostraron que la elegancia y el respeto por el planeta pueden caminar de la mano. La jornada reunió a diseñadores invitados como Arapos, Mariana Camazona y Carlos Márquez, junto con la colección cápsula de Maison Batson.

Moda consciente

Los encargados de dar vida a cada creación sobre la pasarela fueron los modelos de la academia Belankazar y los candidatos oficiales de Reinas y Reyes de Venezuela 2026, quienes lucieron gran parte de los diseños confeccionados por la propia Tina Batson. A través de esta propuesta, la soberana alza su voz contra los estragos del fast fashion y la contaminación generada por la industria de la moda, apostando por darle una segunda oportunidad a los materiales.

Sobre el exigente proceso creativo detrás de esta colección, en el que incluso llegó a trabajar sin servicio eléctrico para cumplir con cada detalle, Tina Batson destacó su determinación inquebrantable. «Para mí, Batson Reborn representa demostrar que la verdadera belleza radica en el compromiso con nuestro planeta y nuestra sociedad. La industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo, y con Maison Batson queremos crear conciencia sobre la urgencia de hacer moda con propósito, dándole una segunda vida a los materiales. Este proyecto nació con mucho esfuerzo; hubo noches en las que trabajé incluso sin luz, pero cuando se quiere se puede. Hoy me siento lista y llena de fuerza para llevar este mensaje ecológico de Venezuela al Miss Earth», dijo la reina de belleza.

El cierre de la velada, que se dividió en los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), incluyó la proyección del audiovisual «This is Batson Reborn», el desfile estelar de la colección ecológica encabezado por la propia Tina Batson y la participación musical de José Campos y Pedro La Voz, sellando una noche memorables antes de su partida hacia la competencia internacional.