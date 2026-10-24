‘El señor de los anillos’ sigue expandiendo su universo

¡Es oficial! El cineasta Peter Jackson confirmó que se puso en marcha una nueva entrega de ‘El señor de los anillos’, que extenderá el universo de la Tierra Media tras los eventos desarrollados en la trilogía original.

«Estamos trabajando en ‘Shadow of the Past’, que actualmente se encuentra en fase de guion», aseguró el neozelandés sobre la nueva cinta que se ambientará 14 años después del viaje sin regreso de Frodo y Bilbo.

Stephen Colbert, Peter McGee y Philippa Boyens se encuentran manos a la obra desarrollando el guion de un proyecto que aún no tiene fecha de estreno; sin embargo, se escribe mientras se rueda ‘El Señor de los Anillos: La caza de Gollum’, a la que le quedan solo dos semanas para completarse su grabación en Nueva Zelanda.

Pese a que se espera con ansias el estreno de la producción de Andy Serkis, especialmente por los seguidores de la obra del escritor británico J. R. R. Tolkien por reunir a parte del elenco original como Ian McKellen en el papel de Gandalf o Elijah Wood como Frodo, el anuncio de ‘Shadow of the Past’ levantó rápidamente interés porque se verá la Tierra Media tras los sucesos de ‘El retorno del Rey’.

Los espectadores podrán disfrutar de una nueva reunión de Sam, Merry y Pippin mientras recrean los acontecimientos de su viaje pasado: «Se espera que la película retome eventos de ‘La Comunidad del Anillo’ a través de flashbacks, adaptando capítulos en gran medida omitidos en la película original, como el Bosque Viejo, Tom Bombadil y los Túmulos», señalaron desde TolkienWorldG y reseñó Vandal.

Nuevo tráiler

No es todo. Prime Video estrenó el tráiler de la tercera temporada de ‘El señor de los anillos: Los anillos del poder’, serie que tendrá nuevas batallas, la aparición de los Nazgûl (ni vivos ni muertos, espectros del Anillo) y otras criaturas oscuras, bestias aladas y los terribles planes de Sauron para extender su dominio.

Serán ocho episodios que profundizarán en uno de los momentos decisivos de la Segunda Edad. La historia dará un salto temporal de varios años respecto a los acontecimientos de la segunda entrega y situará a la Tierra Media en plena escalada del conflicto contra Sauron (Charlie Vickers), el Señor Oscuro que continuará manipulando a sus enemigos mientras que prepara el Anillo Único, con el único objetivo de someter a los pueblos libres y consolidar un poder que amenaza con cambiar para siempre.

Mientras los elfos intentan contener el avance de las fuerzas oscuras, las comunidades de enanos y hombres deberán hacer frente a sus propias crisis internas en un escenario progresivamente hostil, marcado también por la presencia del temible Balrog.

Retornos esperados y nuevas incorporaciones al elenco

La serie mantendrá en su núcleo a figuras clave de la franquicia como Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) y Gandalf (Daniel Weyman). No obstante, uno de los atractivos más comentados de la temporada es la incorporación de Jamie Campbell Bower (‘Stranger Things’), quien asumirá el papel de Celeborn.

El elenco sumará también nuevos rostros para enriquecer la mitología de Tolkien en la pantalla. A Eddie Marsan lo veremos como Thrain, Andrew Richardson en el rol de Anárion, Adam Young encarnando a Marnûkh y Zubin Varla como Khamûl el Oriental.

La plataforma de streaming Prime Video estructurará la distribución de los ocho episodios de la temporada en tres entregas semanales durante el mes de noviembre:

11 de noviembre: Lanzamiento de los episodios 1, 2, 3 y 4.

18 de noviembre: Estreno de los capítulos 5 y 6.

25 de noviembre: Emisión del final de temporada con los episodios 7 y 8.

La tercera temporada de ‘Los anillos de poder’ se estrenará el 11 de noviembre de 2026 en Prime Video. La historia dará un salto temporal de varios años respecto a los acontecimientos de la segunda entrega y situará a la Tierra Media en plena escalada del conflicto contra Sauron.