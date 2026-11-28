La Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (Cendit), en articulación con la Universidad Nacional de las Ciencias «Dr. Humberto Fernández-Morán», avanza en la creación del primer posgrado en Ciencias de las Telecomunicaciones, a través de un curso de ampliación de conocimientos dirigido a profesionales e ingenieros del sector científico y tecnológico.

Así lo informó Rafael Rivero, coordinador del posgrado de ampliación de conocimientos en telecomunicaciones, quien explicó que esta iniciativa busca identificar las necesidades académicas y técnicas de la universidad y de la Fundación Cendit, para establecer una formación especializada que permita a los profesionales continuar sus estudios de maestría y doctorado.

«Contamos con un cúmulo de profesionales, fundamentalmente ingenieros, para el crecimiento de la Fundación y alcanzar sus objetivos. Es necesario que este personal dé un paso adelante hacia su formación académica como investigador. Esto es, hagan maestría y doctorado», señaló Rivero.

El coordinador destacó que uno de los principales propósitos del programa es vincular la formación académica con las actividades profesionales de los participantes, mediante el desarrollo de investigaciones aplicadas en sus propios espacios de trabajo.

Precisó que los proyectos de investigación y las tesis de grado estarán orientados a responder a las necesidades de las instituciones donde se desempeñan los profesionales y generar conocimientos que contribuyan al desarrollo de las telecomunicaciones en el país.

«La idea de este posgrado es que las tesis se utilicen como investigaciones y como trabajo de los sitios donde las personas trabajan», expresó.

Rivero también indicó que la propuesta está dirigida a profesionales e investigadores de distintos organismos del Estado y otras instituciones nacionales, con la finalidad de elevar su nivel académico, fortalecer las capacidades de investigación y aportar al crecimiento del sector de ciencia y tecnología.