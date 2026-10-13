Evalúan tratamientos agroecológicos para la protección de cultivos de cacao

La Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (Acav) impulsa el uso de tratamientos agroecológicos para la protección de cultivos de cacao.



Así lo informó el Ministerio para Ciencia y Tecnología en sus redes sociales. “Con ciencia, tecnología e innovación seguimos impulsando el sector cacaotero nacional. De la mano de la Red Científica, Tecnológica y de Innovación del Cacao, la ACAV registró avances positivos para el control de enfermedades que afectan estos cultivos”.



El equipo de investigadores trabaja actualmente en la evaluación de cinco tratamientos alternativos y agroecológicos para el control de la moniliasis, la mazorca negra y la escoba de bruja, que son comunes en las plantaciones de cacao.



El protocolo contempla el uso de los agentes biológicos Trichoderma asperellum y Bacillus subtilis, aplicados de forma individual y combinada; además de polisulfuro de calcio, como tratamiento de referencia y un testigo sin aplicación.



El ensayo se realiza en 10 hectáreas de cacao pertenecientes a la Unidad de Producción Finca Chiquinquirá, ubicada en el sector Chuponal La Balza III, parroquia Ciudad Bolivia, municipio Pedraza, del estado Barinas.



Los expertos también colectan semanalmente frutos enfermos, una práctica fitosanitaria que contribuye a reducir las fuentes de infección dentro de las plantaciones y complementa la evaluación de los tratamientos.

Estas acciones responden al cuarto vértice de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, que establece la ciencia, tecnología e innovación para la producción y la economía en pro del desarrollo de los encadenamientos productivos del país.