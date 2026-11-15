Fundaciti forma en IA y en robótica

La Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el estado Sucre (Fundacite Sucre), enmarcada en las líneas estratégicas del Programa Nacional Semilleros Científicos, inició formalmente una ambiciosa agenda académica orientada a capacitar a las nuevas generaciones de desarrolladores, programadores e inventores en las áreas de robótica e inteligencia artificial (IA).

La jornada de apertura marca un hito en la región al congregar a un grupo diverso de estudiantes apasionados por el universo digital.

Diseñada bajo una estructura pedagógica flexible e incluyente, la actividad se dividió en dos vertientes estratégicas cuidadosamente adaptadas a los niveles de madurez cognitiva y conocimientos previos de los participantes. El llamado inaugural registró una destacada participación de 22 jóvenes e infantes, organizados en un bloque avanzado conformado por 9 jóvenes y un nivel introductorio compuesto por 13 niños.

Esta distribución permitió abordar el aprendizaje de la tecnología no solo como un ejercicio de memoria, sino como un proceso continuo de experimentación, abstracción lógica y construcción de soluciones inteligentes.

Arquitectura de hardware: La conectividad de los algoritmos en el bloque avanzado es una de las principales herramientas a destacar en la formación.

Las aulas de formación reciben al Grupo Desafío e Innovación, integrado por estudiantes con edades comprendidas entre los 13 y los 19 años, quienes asumen el reto de adentrarse en el nivel avanzado de la robótica y la electrónica aplicada, entendiendo que antes de desplegar modelos de inteligencia artificial o algoritmos complejos, es indispensable dominar la estabilidad del soporte físico que sostiene a la tecnología.

Por esta razón, el plan de estudios se centra con un módulo riguroso enfocado en la seguridad electrónica, la gestión eficiente de fuentes de alimentación, el control exacto de voltajes y la implementación de sistemas de protección para placas microcontroladas.

En el ámbito del desarrollo de software, se trabaja de manera intensiva con el entorno de desarrollo integrado Arduino IDE y el lenguaje de programación C++, dos de los estándares más consolidados dentro de la ingeniería y el desarrollo de sistemas embebidos a nivel mundial.

La instrucción incluye la programación de microcontroladores de última generación, destacando el uso de placas Arduino y los potentes módulos ESP32.

La inclusión del chip ESP32 resulta estratégica en el ecosistema de la inteligencia artificial, ya que sus capacidades nativas de conectividad inalámbrica (Wi-Fi y Bluetooth) permiten que los circuitos físicos interactúen directamente con bases de datos en la nube, envíen métricas en tiempo real y ejecuten instrucciones derivadas de modelos predictivos o algoritmos de toma de decisiones.

Simulación virtual: Para consolidar estos aprendizajes sin el riesgo de dañar componentes de alto valor, las sesiones teóricas y prácticas se complementan con el uso de la plataforma de simulación virtual Tinkercad.

Mediante este software, los alumnos aprenden a diseñar esquemas electrónicos complejos, diagnostican fallas de flujo eléctrico y probaron el código C++ antes de su compilación e instalación definitiva en las placas físicas.

Este entrenamiento integral prepara de forma directa a la juventud sucrense para diseñar prototipos autónomos de alta exigencia, dotándolos de las competencias necesarias para destacar en competencias tecnológicas regionales y nacionales, así como para proponer soluciones de automatización inteligente a problemas reales de su entorno.

La dinámica formativa adquirió un matiz profundamente lúdico y experimental con la llegada del Grupo Aventura, conformado por 13 niños y niñas de entre 8 y 12 años.

Conscientes de que el aprendizaje de la inteligencia artificial requiere desarrollar primero una sólida estructura de pensamiento lógico, los facilitadores aplicaron la Metodología Maker, un modelo pedagógico basado en la premisa de “aprender haciendo” a través del descubrimiento guiado y la manipulación de elementos concretos.

Los participantes más pequeños dan sus primeros pasos en el vasto mundo de la tecnología explorando los principios esenciales de los circuitos eléctricos, la polaridad y el funcionamiento de las tablas de pruebas o protoboards.

Apoyados en las herramientas de aprendizaje interactivo que ofrecen los kits de robótica Ultimate 2.0 y el entorno de programación visual por bloques de Tinkercad, los niños terminan traduciendo conceptos abstractos de la física y la informática en proyectos visuales y mecánicos palpables donde se aprecie que el aprendizaje fue efectivo.